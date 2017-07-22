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ZTE готовит новый смартфон с поддержкой 5G

30 марта 2020, 15:47





ZTE совсем недавно представила смартфон Axon 11 5G, и на очереди еще один интересный гаджет от китайского гиганта. Речь идет о смартфоне ZTE a1 ZTG01, выход которого запланирован на июнь.

новый ZTE a1 ZTG01 будет оснащен датчиком ToF


Итак, ZTE a1 ZTG01 будет работать на чипсете Snapdragon 765G 5G в паре с 6ГБ оперативной памяти и встроенной памятью на 128 ГБ. Также у пользователя будет возможность добавить карту microSD объемом до 1 ТБ.

Смартфон оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешение HD+. Основная камера состоит из четырех датчиков - одного 48-мегапиксельного, широкоугольного объектива на 8 мегапикселей, датчика с разрешением 2 мегапикселя, а также датчика ToF. Селфи-камера будет иметь разрешение 32 мегапикселя.

Емкость аккумулятора ZTE a1 ZTG01 составляет 4000 мАч. На борту также Bluetooth 5.0 и Wi-Fi a/b/g/n/ac. Смартфон будет работать на Android 10 из коробки.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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