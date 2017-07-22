Тестер Abbott ID NOW выполняет экспресс-диагностику COVID-19 в течение пяти минут
30 марта 2020, 17:08
Для эффективной борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 необходима быстрая диагностика заболевания. Однако до сих пор экспресс-тесты проводились только в специализированных медучреждениях, что вызывало множество проблем. Это прежде всего невысокая скорость получения результатов. А если нет прямого сообщения с профильным медучреждением, то нет даже возможности для диагностики.
Впрочем, даже когда логистика доставки проб была налажена, скорость проверки тестов оставалась невысокой. Персонал медицинских учреждений сейчас перегружен, им не хватает оборудования, недостаточно квалифицированных кадров, которые могут безопасно, быстро и квалифицировано проводить проверку биоматериала.
В результате, вирус распространяется быстрей, чем медики успевают диагностировать наличие заболевания у обратившихся пациентов.
Но ситуация может измениться уже в апреле. Американская компания Abbott только что объявила, что готова начать выпуск адаптированного автоматизированного тестера, который позволяет быстро ставить диагноз на COVID-19.
Это не «внезапное» изобретение, сделанное за месяц «на коленке». Компания предлагает использовать уже давно применяемый медицинский диагностический прибор -- Abbott ID NOW. Ранее он активно использовался для молекулярной диагностики при выявлении штаммов гриппа A & B, стрептококка A и RSV, а также респираторно-синцитиального вируса.
Теперь специалисты Abbott адаптировали NOW, что позволило с его помощью выявлять коронавирус. Аппарат Abbott ID NOW может применяться в полевых условиях. У пациента берут мазок из носа или горла -- именно там обычно скапливается вирус в наибольшей концентрации. Затем выполняется геномный анализ содержимого, с помощью которого выявляется присутствие штаммов с определенным геномным строением.
Сообщается, что после перенастройки Abbott ID NOW аппарат может выявлять присутствие вируса COVID-19 даже в самых малых концентрациях. Процедура проверки занимает всего пять минут.
Пять минут -- это время на экспресс-анализ для выявления присутствия вирусов, имеющих геном, похожий на COVID-19. Если в пробе обнаруживаются следы, то аппарат запускает процедуру детальной диагностики. Это необходимо, чтобы исключить случаи ложного срабатывания. Полный тест занимает больше времени и может длиться до 13 минут.
Согласно сообщению, обнародованному на сайте компании, заявка на получение «разрешения на использование прибора в чрезвычайных ситуациях» уже направлена в Управление по санитарному надзору США (U.S. Food and Drug Administration, FDA). В случае получения положительного решения, Abbott ID NOW поступит в медицинские центры в самом скором будущем.
Ожидается, что уже в апреля с помощью таких приборов можно будет проводить до 50 тысяч экспресс-анализов в день.
Впрочем, Abbott ID NOW уже не первый прибор производства Abbott, который может применяться для диагностики COVID-19. На прошлой неделе FDA выдало разрешение на применение тестера EUA RealTime SARS-CoV-2. Он также применяется для выявления коронавируса, однако время проведения его теста значительно больше.
По оценкам Abbott, в течение апреля с помощью аппаратов двух типов будет проведено в общей сложности до 5 млн тестов.
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