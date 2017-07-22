Минуло всего-то несколько дней с момента анонса серии Huawei P40, как китайский гигант представил детище своего суббренда - Honor 30S 5G, который стал первым смартфоном с чипсетом Kirin 820 5G на борту.
Новинка внешне сильно напоминает своего предшественника Honor 20S - те же закругленные углы и дизайн задней поверхности. Сбоку также расположен датчик отпечатков пальцев. Заметные перемены лишь во внешнем виде модуля камеры, который теперь имеет форму прямоугольника с четырьмя датчиками и вспышкой внутри. Значит с камеры и начнем.
Камера Honor 30S 5G представляет из себя модуль с четырьмя датчиками. Это основной датчик на 64 мегапикселя, который сопряжен с 8-мегапиксельным датчиком с 3-кратным оптическим зумом, 5-кратным гибридным зумом и 20-кратным цифровым зумом. Помимо этого, есть широкоугольный объектив на 8 мегапикселей и 2-мегапиксельный датчик. Новая модель Honor умеет снимать видео в 4K. Для отличных селфи предусмотрена фронтальная камера на 16 мегапикселей.
Смартфон оснащен новым процессором Kirin 820 5G на 7-нм техпроцессе. Как отмечают в компании, чипсет предлагает невероятную производительность и возможности искусственного интеллекта, сопоставимые с некоторыми из лучших процессоров 2020 года. Благодаря этому чипу Honor 30S производительнее многих флагманов, которые сейчас есть на рынке. Также на борту есть 6-ядерный графический процессор Mali-G57.
Под капотом также 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1. Картинку пользователю Honor 30S 5G будет демонстрировать 6,5-дюймовый LTPS LCD-дисплей с разрешением 2400×1080 пикселей. Телефон оснащен батареей ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.
Смартфон будет доступен для предзаказа начиная с сегодняшнего дня, а в продажу поступит 7 апреля. Стоимость в зависимости от конфигурации с 8 ГБ/128 ГБ или 8 ГБ/256 ГБ будет 338$ (27 000 руб.) или 380$ (30 000 руб.) соответственно.
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