РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

В MIT ведут разработку устройства, способного заряжать гаджеты от тепла рук

30 марта 2020, 19:23




Эта разработка исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) связана с изучением особенностей волн в терагерцевом диапазоне, или T-Rays.

Терагерцовое излучение известно уже достаточно давно. Раньше оно называлось субмиллиметровым, еще раньше - излучением в дальнем ИК-спектре. Формально под терагерцовым спектральным диапазоном понимают область частот 0,1-10 ТГц, что соответствует длинам волн света 0,3 мм - 30 мкм.

Зарядка гаджета в терагерцевом диапазоне волн или T-Rays


Если рассматривать этот диапазон по существу, то речь идет о спектральном диапазоне электромагнитных волн, промежуточным между ИК-диапазоном (со стороны коротких волн) и радиочастотным СВЧ (со стороны длинных волн). В этой области уже не работают оптические и радиофизические методы, поэтому до сих пор этот частотный диапазон оставался неосвоенным. Его часто называли «терагерцовой пропастью», потому что большинство разработчиков обходили его стороной.

В то же время хорошо известно, что T-лучи способны излучать практически все, что способно менять свою температуру, в том числе человеческое тело. Эти лучи легко проникают сквозь материалы, подобно рентгеновскому излучению, но при это они не вызывают ионизацию. Они легко проходят сквозь многие диэлектрики (дерево, пластик, керамика), но также легко поглощаются проводниками и водой.


Такая необычная природа T-лучей привела к тому, что они достаточно широко распространены в природе. И если научиться использовать эти волны, то можно использовать эту энергию как альтернативные источники питания, считают ученые.

Взять для примера смартфон. Если научить его захватывать T-лучи, то содержащаяся в них энергия может применяться для зарядки смартфона. До сих пор не было возможности сделать это из-за отсутствия подходящих материалов, способных захватывать Т-лучи. Но сегодня такие материалы, кажется появились. Речь идет о графене - двумерной аллотропной модификации углерода, образованной слоем атомов углерода толщиной в один атом.

Как сообщают исследователи из Массачусетского технологического института, они придумали новый принцип, который позволяет захватывать Т-лучи и преобразовывать их, вызывая появление постоянного тока.

В основе предложенного принципа лежит применение квантово-механических свойств графена. Оказалось, что в его соединениях с нитридом бора возникает явление, связанное с искривлением направления перемещения электронов. Если материал поместить в область действия терагерцевых волн, то в графене возникает «движение» электронов. Они начинают «течь» в одном направлении, формируя «постоянный ток».

Ученые уже создали лабораторную модель, где применяется графен высокой очистки. Благодаря тому, что он не содержит примесей, электроны смогут легко перетекать из одного места в другое без рассеивания своей энергии.

Исследователи MIT доказали работоспособность своей модели в лабораторных условиях. Более того, они обнаружили, что с усилением мощности терагерцовых волн растет и энергия возникающего постоянного тока. Теперь они работают над созданием образца, который мог бы иметь практическое применение.





Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Тестер Abbott ID NOW выполняет экспресс-диагностику COVID-19 в течение пяти минут
  • OPPO запатентовала загадочный гаджет
  • Анонс Dyson CoVent: новый аппарат ИВЛ для больных коронавирусом
  • Слухи: бюджетную версию Apple Watch будут изготавливать из керамического волокна
  • Анонс Huawei Watch GT 2: респектабельные смарт-часы с множеством датчиков и функций

    • предыдущая новость
    Анонс Honor 30S 5G: середнячок с флагманской производительностью

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор VPN-провайдера NordVPN: три простых шага к безопасности в общественных сетях Wi-Fi Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка
    Обзор VPN-провайдера NordVPN Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine Лучший бюджетный процессор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    30 марта, 2020

    В MIT ведут разработку устройства, способного заряжать гаджеты от тепла рук

    Анонс Honor 30S 5G: середнячок с флагманской производительностью

    Тестер Abbott ID NOW выполняет экспресс-диагностику COVID-19 в течение пяти минут

    ZTE готовит новый смартфон с поддержкой 5G

    Коронавирус не скажется на сроках выхода PlayStation 5

    Ван Тен: Xiaomi Redmi K30 Pro будет оснащаться памятью только типа LPDDR4

    Анонс Abkoncore Ramesses 310: необычайно высокий ПК-корпус с RGB-подсветкой

    Анонс Samsung Galaxy M11: бюджетный смартфон с аккумулятором на 5000 мАч

    Облегчённый вариант Xiaomi Mi Note 10 получит сразу пять тыльных камер

    Оригинальную Half-Life 2 перенесли в виртуальную реальность

    29 марта, 2020

    Новая утечка рендеров OnePlus 8 продемонстрировала великолепие будущей серии

    Слухи: Meizu 17 получит пять датчиков камеры

    Слухи: Samsung Galaxy M11 будет поддерживать быструю зарядку на 15 Вт

    28 марта, 2020

    Акция CHUWI на Aliexpress - скидка 35%

    27 марта, 2020

    OPPO запатентовала загадочный гаджет

    Xiaomi анонсировала флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro для европейского рынка

    Анонс Xiaomi Mi 10 Lite 5G: доступный смартфон с поддержкой 5G и быстрой зарядкой

    Эпидемия коронавируса не сильно сказалась на производстве CMOS-датчиков изображения Sony

    Honor 30S будет поддерживать быструю зарядку на 40 Вт

    Samsung Galaxy Tab S6 Lite: бюджетный планшет в цифрах

    ССЫЛКИ