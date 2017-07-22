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Анонс Honor 9A: бюджетник, способный три дня работать без подзарядки

30 марта 2020, 21:54





Huawei сегодня представил первый смартфон на чипсете Kirin 820 5G - Honor 30S, однако не стоит обходить стороной и анонс другого смартфона, пусть и не столь производительного. Речь идет о модели Honor 9A - бюджетнике с объемным аккумулятором и простеньким дизайном.

Анонс Honor 9A


Honor 9A оснащен 6,3-дюймовым дисплеем. Под капотом восьмиядерный чипсет MediaTek Helio P35. Также есть ряд дополнительных плюшек, вроде сканера отпечатков пальцев и возможности разблокировать телефон с помощью сканирования лица пользователя.

Анонс Honor 9A


Обладателю смартфона придется фотографировать на камеру, оснащенную двумя датчиками на 13 и 8 мегапикселей. Фронтальная камера смартфона имеет разрешение 8 мегапикселей. Главное преимущество Honor 9A - это объемный аккумулятор на 5000 мАч, который, как утверждает производитель, может снабжать гаджет энергией в течение трех дней без подзарядки. Помимо это смартфон имеет два слота под SIM, слот под карту microSD, поддерживает Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0.

Анонс Honor 9A


Honor 9A стоит $127 (10 000 руб.) за вариант на 4ГБ/64ГБ и $169 (13 500 руб.) за модель на 4ГБ/128ГБ. Предзаказ смартфона стартует сегодня, а в продаже он появится 7 апреля.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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