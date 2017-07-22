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Анонс XIGMATEK Perseus: корпус ПК с "космическим" дизайном

30 марта 2020, 22:58





Компания XIGMATEK представила корпус ПК с футуристичным дизайном, который выгодно отличает его от типичных корпусов прямоугольной формы. Модель XIGMATEK Perseus предназначена для размещения материнских плат форм-фактора до ATX, а ее габариты составляют 610x230x540 мм.

Анонс XIGMATEK Perseus


Корпус сконструирован таким образом, что в нем можно разместить пять вентиляторов 120 мм и видеокарту длиной 40 см. Предусмотрена и возможность установки блока питания длиной 18 см и системы охлаждения процессора в высоту не более 17 см.

Анонс XIGMATEK Perseus


Боковые стенки XIGMATEK Perseus выполнены из закаленного стекла и позволяют владельцу похвастаться всей начинкой своего ПК перед гостями. В корпусе также предусмотрено место для двух 2,5-дюймовых накопителей или одного накопителя типоразмера 3,5 дюйма. На передней панели расположены разъемы USB, X type-A и HDA. Стоимость новинки пока неизвестна.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".


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