Компания XIGMATEK представила корпус ПК с футуристичным дизайном, который выгодно отличает его от типичных корпусов прямоугольной формы. Модель XIGMATEK Perseus предназначена для размещения материнских плат форм-фактора до ATX, а ее габариты составляют 610x230x540 мм.
Корпус сконструирован таким образом, что в нем можно разместить пять вентиляторов 120 мм и видеокарту длиной 40 см. Предусмотрена и возможность установки блока питания длиной 18 см и системы охлаждения процессора в высоту не более 17 см.
Боковые стенки XIGMATEK Perseus выполнены из закаленного стекла и позволяют владельцу похвастаться всей начинкой своего ПК перед гостями. В корпусе также предусмотрено место для двух 2,5-дюймовых накопителей или одного накопителя типоразмера 3,5 дюйма. На передней панели расположены разъемы USB, X type-A и HDA. Стоимость новинки пока неизвестна.
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