РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

AMD Ryzen 9 4900HS оказался сильнее Core i9-9880H в большинстве бенчмарков

31 марта 2020, 09:14




В сети наконец-то начали появляться первые обзоры нового флагманского мобильного процессора AMD Ryzen 9 4900HS. И, судя по ним, Intel всё-таки утратила лидерство в одном из самых важных и прибыльных сегментов - мобильных клиентских вычислениях. Причём утратила, как по производительности, так и по энергоэффективности.

AMD Ryzen 9 4900HS оказался сильнее Core i9-9880H в большинстве бенчмарков


Специалисты сравнили AMD Ryzen 9 4900HS с сегодняшним флагманским процессором Intel Core i9-9880H. И это сравнение оказалось далеко не в пользу последнего, несмотря на его TDP в 90 Вт против 45 Вт у 8-ядерного процессора AMD.

AMD Ryzen 9 4900HS оказался сильнее Core i9-9880H в большинстве бенчмарков


AMD Ryzen 9 4900HS на 11,9% обошёл Core i9-9880H с cTDP 90 Вт в бенчмарке CineBench R20. Он оказался на 33% быстрее его при стоковых настройках процессора Intel, а при ограничении cTDP 35 Вт преимущество процессора AMD и вовсе достигло неприличных 54%. Более того, AMD Ryzen 9 4900HS минимум на 150% производительнее предыдущего самого быстрого процессора AMD - 12-нм Ryzen 7 3750H (Picasso).

AMD Ryzen 9 4900HS оказался сильнее Core i9-9880H в большинстве бенчмарков


История повторяется и в CineBench R15, где новинка оказалась на 34% быстрее стокового i9-9880H. Она на 18% быстрее последнего в Handbrake при кодировании HEVC, на 25% превосходит его при рендеринге в Blender (Classroom) и на 35% быстрее в 7-Zip. В то же время, AMD Ryzen 9 4900HS на 12% отстаёт от Core i9-9880H в менее распараллеленном Photoshop, а игровая производительность двух процессоров примерно равна.

AMD Ryzen 9 4900HS оказался сильнее Core i9-9880H в большинстве бенчмарков


Правда, тут мы не можем не отметить, что Intel уже представила свой ответ AMD Ryzen 9 4900HS, которым стал новый процессор Core i9-10980HK. И противостояние этих моделей может быть куда интереснее.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Первые ноутбуки на мобильных процессорах AMD Ryzen 4000 уже появились в продаже
  • Процессоры Intel Comet Lake-S 10-го поколения представят уже 30 апреля
  • Чипсет Kirin 820 5G легко обошёл свежую игровую платформу Snapdragon 765G
  • Intel представила нейроморфный компьютер со 100 млн нейронов
  • Слухи: процессоры AMD Ryzen 4000 на микроархитектуре Zen 3 появятся уже в октябре

    • предыдущая новость
    Анонс XIGMATEK Perseus: корпус ПК с "космическим" дизайном

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор VPN-провайдера NordVPN: три простых шага к безопасности в общественных сетях Wi-Fi Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка
    Обзор VPN-провайдера NordVPN Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine Лучший бюджетный процессор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    31 марта, 2020

    AMD Ryzen 9 4900HS оказался сильнее Core i9-9880H в большинстве бенчмарков

    30 марта, 2020

    Анонс XIGMATEK Perseus: корпус ПК с "космическим" дизайном

    Анонс Honor 9A: бюджетник, способный три дня работать без подзарядки

    Первые ноутбуки на мобильных процессорах AMD Ryzen 4000 уже появились в продаже

    В MIT ведут разработку устройства, способного заряжать гаджеты от тепла рук

    Анонс Honor 30S 5G: середнячок с флагманской производительностью

    Тестер Abbott ID NOW выполняет экспресс-диагностику COVID-19 в течение пяти минут

    ZTE готовит новый смартфон с поддержкой 5G

    Коронавирус не скажется на сроках выхода PlayStation 5

    Ван Тен: Xiaomi Redmi K30 Pro будет оснащаться памятью только типа LPDDR4

    Анонс Abkoncore Ramesses 310: необычайно высокий ПК-корпус с RGB-подсветкой

    Анонс Samsung Galaxy M11: бюджетный смартфон с аккумулятором на 5000 мАч

    Облегчённый вариант Xiaomi Mi Note 10 получит сразу пять тыльных камер

    Оригинальную Half-Life 2 перенесли в виртуальную реальность

    29 марта, 2020

    Новая утечка рендеров OnePlus 8 продемонстрировала великолепие будущей серии

    Слухи: Meizu 17 получит пять датчиков камеры

    Слухи: Samsung Galaxy M11 будет поддерживать быструю зарядку на 15 Вт

    28 марта, 2020

    Акция CHUWI на Aliexpress - скидка 35%

    27 марта, 2020

    OPPO запатентовала загадочный гаджет

    Xiaomi анонсировала флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro для европейского рынка

    ССЫЛКИ