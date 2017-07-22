В сети наконец-то начали появляться первые обзоры нового флагманского мобильного процессора AMD Ryzen 9 4900HS. И, судя по ним, Intel всё-таки утратила лидерство в одном из самых важных и прибыльных сегментов - мобильных клиентских вычислениях. Причём утратила, как по производительности, так и по энергоэффективности.
Специалисты сравнили AMD Ryzen 9 4900HS с сегодняшним флагманским процессором Intel Core i9-9880H. И это сравнение оказалось далеко не в пользу последнего, несмотря на его TDP в 90 Вт против 45 Вт у 8-ядерного процессора AMD.
AMD Ryzen 9 4900HS на 11,9% обошёл Core i9-9880H с cTDP 90 Вт в бенчмарке CineBench R20. Он оказался на 33% быстрее его при стоковых настройках процессора Intel, а при ограничении cTDP 35 Вт преимущество процессора AMD и вовсе достигло неприличных 54%. Более того, AMD Ryzen 9 4900HS минимум на 150% производительнее предыдущего самого быстрого процессора AMD - 12-нм Ryzen 7 3750H (Picasso).
История повторяется и в CineBench R15, где новинка оказалась на 34% быстрее стокового i9-9880H. Она на 18% быстрее последнего в Handbrake при кодировании HEVC, на 25% превосходит его при рендеринге в Blender (Classroom) и на 35% быстрее в 7-Zip. В то же время, AMD Ryzen 9 4900HS на 12% отстаёт от Core i9-9880H в менее распараллеленном Photoshop, а игровая производительность двух процессоров примерно равна.
Правда, тут мы не можем не отметить, что Intel уже представила свой ответ AMD Ryzen 9 4900HS, которым стал новый процессор Core i9-10980HK. И противостояние этих моделей может быть куда интереснее.
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