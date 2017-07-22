Компания MSI готовит к выпуску новый флагманский игровой ноутбук MSI Stealth GS66. И появившиеся недавно маркетинговые материалы раскрывают ключевые характеристики этой модели, среди которых особенно выделяется новейший процессор Intel Comet Lake-H.
Судя по всему, MSI Stealth GS66 войдёт в число первых ноутбуков на мощном 8-ядерном / 16-поточном процессоре Intel Core i9-10980HK с тактовой частотой до 5,3 ГГц. Он будет работать в связке с флагманской видеокартой GeForce RTX 2080 Super в версии Max-Q и получит 32 Гбайт ОЗУ DDR4-2666, NVMe SSD объёмом 2 Тбайт и быстрый 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD и частотой обновления до 300 Гц.
MSI Stealth GS66 уже доступен для предзаказа на сайтах сразу нескольких ритейлеров. Эта конфигурация ноутбука оценивается в 4200-4400 евро (360 - 377 тысяч рублей). Но помимо неё MSI предложит и другие более простые конфигурации, самая доступная из которых использует 6-ядерный процессор Core i7-10750H, видеокарту RTX 2070 Max-Q, экран с частотой обновления 240 Гц и 16 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666.
Начало продаж MSI Stealth GS66 запланировано на май этого года.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".