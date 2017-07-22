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Эпидемия коронавируса не скажется на выходе новых продуктов Apple

31 марта 2020, 11:20




Эпидемия коронавируса вынудила Apple перевести большую часть своего штата на удаленную работу, а также закрыть кампусы в различных регионах планеты. Но, похоже, что компания сумела быстро перестроиться на удаленную работу и продолжает активную работу над выпуском новых продуктов.

Эпидемия коронавируса не скажется на выходе новых продуктов Apple


Как следует из официального сообщения Apple, работа по разработке и выходу на рынок новых продуктов идет полным ходом. Речь идет о HomePod, Apple TV, MacBook Pro, бюджетных iPad, Apple Watch ,iPhone и iMac. Все эти устройства появятся на рынке уже в 2020 году. Тоже самое и касается обновления программного обеспечения, которое находится в стадии активной доработки.

Сейчас, как мы уже упоминали выше, закрыты почти все кампусы и офисы Apple по всему миру. При этом некоторые сотрудники, чья работа не может осуществляться удаленно все же посещают площадки компании в Кремниевой Долине. За пределами материкового Китая, Тайваня и Гонконга также закрыты 458 магазинов Apple, а на покупку продукции введены временные ограничения.



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