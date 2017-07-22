В Microsoft Edge появится функция Password Monitor для контроля утечки паролей в DarkNet
31 марта 2020, 13:42
Компания Microsoft, давно выступающая как бесспорный лидер на рынке ПО и браузеров, сегодня ушла несколько в тень. Тем не менее, ее команда продолжает искать пути для совершенствования своих программ. Удивительно, но разработчики Microsoft находят возможности, о которых раньше даже не догадывались.
В своем блоге команда Microsoft недавно сообщила о появлении новой функции для браузера Edge, получившей название Password Monitor.
Из названия понятно, что речь идет о наблюдении за использованием паролей и их защите. Какую новую фичу предложила Microsoft?
Microsoft обещает защищать сетевые учетные записи пользователей от хакеров, но в более широкой области, чем делали до сих пор другие. Microsoft сообщает, что у нее появилась служба, ведущая мониторинг публикаций в DarkNet. Созданный ею робот регулярно обходит это официально неконтролируемое сетевое сообщество и изучает информацию, которая там появляется.
Известно, что DarkNet - это популярное среди хакеров место, где ведется продажа всего, что угодно, в том числе паролей. Эти данные попадают к хакерам разными путями, в том числе путем кражи у пользователей. Microsoft сообщает, что ее парсеры, обладающие искусственным интеллектом, способны находить пары: те пароли, которые были выставлены на продажу в DarkNet, и те фразы, которые пользователи сохраняют для своих учетных данных с целью их автоматического заполнения при вводе пароля. В случае выявления таких пар Microsoft обещает сообщать об этом пользователям Microsoft Edge. Менять ли пароль или не обращать на это внимание - это право остается на стороне пользователей.
Известно, что в DarkNet каждый год продаются учетные данные для сотен миллионов онлайн-аккаунтов. Поэтому это действительно полезная функция для потребителей, потому что «поднять» такой сервис способна только очень крупная компания, такая как Microsoft.
На странице панели мониторинга Password Monitor в разделе «Настройки» пользователь сможет просмотреть список всех своих утекших учетных данных. Имея такую информацию, он может перейти затем самостоятельно на соответствующие веб-сайты для изменения пароля.
В ближайшие месяцы Microsoft планирует развернуть поддержку функции Password Monitor для своих пользователей, имеющих статус Insider.
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