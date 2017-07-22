РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

В Microsoft Edge появится функция Password Monitor для контроля утечки паролей в DarkNet

31 марта 2020, 13:42




Компания Microsoft, давно выступающая как бесспорный лидер на рынке ПО и браузеров, сегодня ушла несколько в тень. Тем не менее, ее команда продолжает искать пути для совершенствования своих программ. Удивительно, но разработчики Microsoft находят возможности, о которых раньше даже не догадывались.

В своем блоге команда Microsoft недавно сообщила о появлении новой функции для браузера Edge, получившей название Password Monitor.


Password Monitor для Microsoft Edge


Из названия понятно, что речь идет о наблюдении за использованием паролей и их защите. Какую новую фичу предложила Microsoft?

Microsoft обещает защищать сетевые учетные записи пользователей от хакеров, но в более широкой области, чем делали до сих пор другие. Microsoft сообщает, что у нее появилась служба, ведущая мониторинг публикаций в DarkNet. Созданный ею робот регулярно обходит это официально неконтролируемое сетевое сообщество и изучает информацию, которая там появляется.




Известно, что DarkNet - это популярное среди хакеров место, где ведется продажа всего, что угодно, в том числе паролей. Эти данные попадают к хакерам разными путями, в том числе путем кражи у пользователей. Microsoft сообщает, что ее парсеры, обладающие искусственным интеллектом, способны находить пары: те пароли, которые были выставлены на продажу в DarkNet, и те фразы, которые пользователи сохраняют для своих учетных данных с целью их автоматического заполнения при вводе пароля. В случае выявления таких пар Microsoft обещает сообщать об этом пользователям Microsoft Edge. Менять ли пароль или не обращать на это внимание - это право остается на стороне пользователей.

Известно, что в DarkNet каждый год продаются учетные данные для сотен миллионов онлайн-аккаунтов. Поэтому это действительно полезная функция для потребителей, потому что «поднять» такой сервис способна только очень крупная компания, такая как Microsoft.

На странице панели мониторинга Password Monitor в разделе «Настройки» пользователь сможет просмотреть список всех своих утекших учетных данных. Имея такую информацию, он может перейти затем самостоятельно на соответствующие веб-сайты для изменения пароля.

В ближайшие месяцы Microsoft планирует развернуть поддержку функции Password Monitor для своих пользователей, имеющих статус Insider.




Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье ""Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Google Translate научился транскрибировать в реальном времени
  • Google отменила конференцию Google I/O 2020 из-за коронавируса
  • Управлять камерами Sony можно будет через сторонние приложения
  • iOS 13.4 сможет превратить устройства Apple в ключи от автомобиля
  • Samsung выпустила обновление для умных часов Gear S2

    • следующая новость
    Анонс Abkoncore Cool Storm T404B Hurricane: тихий процессорный кулер с RGB-подсветкой

    предыдущая новость
    Эпидемия коронавируса не скажется на выходе новых продуктов Apple

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор VPN-провайдера NordVPN: три простых шага к безопасности в общественных сетях Wi-Fi Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка
    Обзор VPN-провайдера NordVPN Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine Лучший бюджетный процессор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    31 марта, 2020

    Анонс Abkoncore Cool Storm T404B Hurricane: тихий процессорный кулер с RGB-подсветкой

    В Microsoft Edge появится функция Password Monitor для контроля утечки паролей в DarkNet

    Эпидемия коронавируса не скажется на выходе новых продуктов Apple

    Игровой ноутбук MSI Stealth GS66 оснастят Core i9-10980HK и GeForce RTX 2080 Super Max-Q

    AMD Ryzen 9 4900HS оказался сильнее Core i9-9880H в большинстве бенчмарков

    30 марта, 2020

    Анонс XIGMATEK Perseus: корпус ПК с "космическим" дизайном

    Анонс Honor 9A: бюджетник, способный три дня работать без подзарядки

    Первые ноутбуки на мобильных процессорах AMD Ryzen 4000 уже появились в продаже

    В MIT ведут разработку устройства, способного заряжать гаджеты от тепла рук

    Анонс Honor 30S 5G: середнячок с флагманской производительностью

    Тестер Abbott ID NOW выполняет экспресс-диагностику COVID-19 в течение пяти минут

    ZTE готовит новый смартфон с поддержкой 5G

    Коронавирус не скажется на сроках выхода PlayStation 5

    Ван Тен: Xiaomi Redmi K30 Pro будет оснащаться памятью только типа LPDDR4

    Анонс Abkoncore Ramesses 310: необычайно высокий ПК-корпус с RGB-подсветкой

    Анонс Samsung Galaxy M11: бюджетный смартфон с аккумулятором на 5000 мАч

    Облегчённый вариант Xiaomi Mi Note 10 получит сразу пять тыльных камер

    Оригинальную Half-Life 2 перенесли в виртуальную реальность

    29 марта, 2020

    Новая утечка рендеров OnePlus 8 продемонстрировала великолепие будущей серии

    Слухи: Meizu 17 получит пять датчиков камеры

    ССЫЛКИ