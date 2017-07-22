Компания Abkoncore представила новый башенный процессорный кулер под названием Abkoncore Cool Storm T404B Hurricane. Конструкция радиатора включает в себя основание из нескольких медных теплоотводных труб толщиной 6 мм, которые непосредственно контактируют с процессором, а с обеих сторон кулера установлены 120-мм вентиляторы.
Вентиляторы вращаются со скорость от 800 до 1800 об/мин, умудряясь создавать воздушный поток до 50 кубических футов воздуха в минуту. При этом, работает процессорный кулер очень тихо, поскольку максимальный уровень шума, издаваемый вентиляторами, не более 33 дБА. К слову, Abkoncore Cool Storm T404B Hurricane имеет очень яркий внешний вид, благодаря тому, что его вентиляторы оснащены RGB-подсветкой.
Кулер имеет габариты 128x107x157 мм, а весит 1 кг. Поддерживает разъемы LGA2066, LGA115x, и AM4. Стоимость Abkoncore Cool Storm T404B Hurricane составляет 44$ (3400 руб.).
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