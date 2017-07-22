Новый бюджетный iPhone SE 2 может появиться в продаже уже 5 апреля
31 марта 2020, 16:30
Несмотря на все трудности в бизнесе и розничной торговле, которые сейчас наблюдаются из-за пандемии COVID-19, многие поклонники Apple с нетерпением ждут, что обещанные новинки сезона скоро все-таки появятся в продаже. Покупка гаджетов в фирменном магазине - это значимое событие для многих поклонников Apple. Это важно особенно сейчас, когда ранее было объявлено, что в конце марта в продаже должна появиться новая бюджетная модель iPhone.
Эксперты рынка сходятся в том, что речь идет о выпуске ожидаемого бюджетного смартфона iPhone с диагональю 4,7 дюйма. Согласно слухам, новая модель будет называться iPhone SE 2 или iPhone 9, но точной информации о его названии нет до сих пор.
Согласно слухам, устройство будет иметь IPS-экран. Конечно, не забудут про кнопку Home с неизменным Touch ID. Конечно же, с его помощью можно будет расплачиваться, используя платежную функцию Apple Pay.
Но из-за глобальной пандемии коронавируса многие поклонники Apple засомневались в последнее время, что намеченные к выпуску гаджеты появятся в срок. Сейчас никто не может дать гарантий, что их запуск состоится в ближайшем будущем.
Но... Согласно инсайдерской информации, небольшие запасы iPhone 9 уже были сделаны. Возможно, Apple может рискнуть и вывести новый продукт в продажу вовремя.
И в этот момент, как нельзя вовремя, появилась новая информация. Неназванный источник из ритейла предоставил порталу MacRumors фотографию чехла UAG для нового iPhone. Сам по себе этот факт мало о чем говорит, однако розничные продавцы утверждают, что до начала официального запуска новых продуктов Apple всегда практикует предварительные поставки его аксессуаров в торговые сети. Старт таких поставок служит характерным признаком того, что вендор действительно готовится к запуску нового смартфона в скором будущем.
Еще более интересным стало то, что сотрудникам американской торговой сети Best Buy, куда также поступили аналогичные чехлы UAG, сообщают, что им запретили выкладывать их в продажу до воскресенья 5 апреля. Это может означать, что объявленный выпуск iPhone может состояться именно в этот день.
Впрочем, запуск может быть проведен путем выпуска пресс-релиза. В пользу этой версии говорит то, что пока нет информации о запланированных мероприятиях на этот день.
К сожалению, данная утечка не позволяет получить ответ для какого именно смартфона предназначен новый чехол UAG. На его этикетке нет указаний, что он предназначен для «iPhone 9» или «iPhone SE 2». На этикетке написано: «New iPhone 4.7″, 2020».
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