Дочерняя компания Samsung Electronics под названием Samsung Display, основная деятельность которой - это разработка и производство дисплеев, планирует прекратить производство жидкокристаллических дисплеев к концу 2020 года.
Это касается различных видов VA и IPS матриц, что положит конец выпуску ЖК-панелей со светодиодной подсветкой, которые составляют основную часть недорогих мониторов и телевизоров производства Samsung. В компании планируют сосредоточиться на производстве более передовых панелей, таких как AMOLED и QLED.
Сейчас Samsung производит ЖК-панели на заводах в Южной Корее и Китае. Когда же производство ЖК-панелей будет приостановлено, заводские мощности переоснастят для изготовления QLED-дисплеев. Уже заказанные ЖК-дисплеи в Samsung планируют отгрузить до конца 2020 года.
Немногим ранее в компании также заявили о намерениях сделать существенные финансовые вложения в развитие и производство телевизоров на квантовых точках (QD). Samsung собирается инвестировать более 10 млрд. долларов.
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