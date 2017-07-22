РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung собирается свернуть производство ЖК-дисплеев

31 марта 2020, 17:17




Дочерняя компания Samsung Electronics под названием Samsung Display, основная деятельность которой - это разработка и производство дисплеев, планирует прекратить производство жидкокристаллических дисплеев к концу 2020 года.

Samsung собирается свернуть производство ЖК-дисплеев


Это касается различных видов VA и IPS матриц, что положит конец выпуску ЖК-панелей со светодиодной подсветкой, которые составляют основную часть недорогих мониторов и телевизоров производства Samsung. В компании планируют сосредоточиться на производстве более передовых панелей, таких как AMOLED и QLED.

Сейчас Samsung производит ЖК-панели на заводах в Южной Корее и Китае. Когда же производство ЖК-панелей будет приостановлено, заводские мощности переоснастят для изготовления QLED-дисплеев. Уже заказанные ЖК-дисплеи в Samsung планируют отгрузить до конца 2020 года.

Немногим ранее в компании также заявили о намерениях сделать существенные финансовые вложения в развитие и производство телевизоров на квантовых точках (QD). Samsung собирается инвестировать более 10 млрд. долларов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Анонс Redmi Smart TV Max 98: умный телевизор с громадным экраном
  • Анонс Hisense 85U9E: 8K-телевизор с двумя экранами и ИИ-функциями
  • Анонс ColorEdge CS2740: 4К-монитор для художников и дизайнеров
  • Анонс Philips 346P1CRH: универсальный изогнутый монитор с док-станцией USB-C
  • Acer представила быстрые игровые мониторы Predator с частотой обновления 240 Гц

    • следующая новость
    В новом патенте для Apple iPad ландшафтное положение планшета становится основным

    предыдущая новость
    Новый бюджетный iPhone SE 2 может появиться в продаже уже 5 апреля

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор VPN-провайдера NordVPN: три простых шага к безопасности в общественных сетях Wi-Fi Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка
    Обзор VPN-провайдера NordVPN Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine Лучший бюджетный процессор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    31 марта, 2020

    В сюжет Pokemon GO добавлены новые функции для игры не выходя из дома

    Google прекратила выпуск и продажу смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL

    В новом патенте для Apple iPad ландшафтное положение планшета становится основным

    Samsung собирается свернуть производство ЖК-дисплеев

    Новый бюджетный iPhone SE 2 может появиться в продаже уже 5 апреля

    Анонс Abkoncore Cool Storm T404B Hurricane: тихий процессорный кулер с RGB-подсветкой

    В Microsoft Edge появится функция Password Monitor для контроля утечки паролей в DarkNet

    Эпидемия коронавируса не скажется на выходе новых продуктов Apple

    Игровой ноутбук MSI Stealth GS66 оснастят Core i9-10980HK и GeForce RTX 2080 Super Max-Q

    AMD Ryzen 9 4900HS оказался сильнее Core i9-9880H в большинстве бенчмарков

    30 марта, 2020

    Анонс XIGMATEK Perseus: корпус ПК с "космическим" дизайном

    Анонс Honor 9A: бюджетник, способный три дня работать без подзарядки

    Первые ноутбуки на мобильных процессорах AMD Ryzen 4000 уже появились в продаже

    В MIT ведут разработку устройства, способного заряжать гаджеты от тепла рук

    Анонс Honor 30S 5G: середнячок с флагманской производительностью

    Тестер Abbott ID NOW выполняет экспресс-диагностику COVID-19 в течение пяти минут

    ZTE готовит новый смартфон с поддержкой 5G

    Коронавирус не скажется на сроках выхода PlayStation 5

    Ван Тен: Xiaomi Redmi K30 Pro будет оснащаться памятью только типа LPDDR4

    Анонс Abkoncore Ramesses 310: необычайно высокий ПК-корпус с RGB-подсветкой

    ССЫЛКИ