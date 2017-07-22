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В новом патенте для Apple iPad ландшафтное положение планшета становится основным

31 марта 2020, 18:40



Портретное расположение планшета с самого начала считалось основным для Apple iPad. Причина выбора очевидна: появление гаджетов с таким форм-фактором связано с желанием использовать их взамен бумажных документов. Когда человек держит в руках лист бумаги, то он непроизвольно размещает его вертикально. Это положение было аксиомой для разработчиков.

Портретный дизайн сказался и на размещении других элементов планшета: камеры, логотип. Они располагаются так, чтобы пользоваться ими для съемки или проведения видео-конференций было удобно.


патент для Apple iPad


Но постепенно многие пользователи стали замечать за собой привычку работать с планшетом как с ноутбуком: ставить его перед собой не в вертикальном, а в горизонтальном положении. Ландшафтный стиль применения все больше входил в привычку, и для многих сегодня стал уже нормой. Это заставило дизайнеров Apple заметить этот тренд.

Для пользователя все звучит очень просто. Для него нет проблемы, чтобы перейти от одной ориентации планшета к другой. Для вендора этот выбор дается значительно сложней: ему придется перекраивать всю внутреннюю компоновку.

Прежде всего это затрагивает ориентацию логотипа, размещаемого на задней крышке устройства. Переход на горизонтальную ориентацию заставляет также переместить фронтальную и заднюю камеры в новой место.

Похоже, что сегодня вопрос о дальнейшем выборе ландшафтной ориентации как основной уже решен для Apple. Вендор уже начал выпускать смарт-клавиатуру 2020 Smart Keyboard Folio, где вертикальный логотип Apple замене на горизонтальный. Предстоящий выпуск другой модели клавиатуры - Apple Magic Keyboard - также следует этому тренду: логотип также расположен в ландшафтной конфигурации.




Бесповоротность намеченного перехода замечена и в новом патента Apple, опубликованном 31 марта 2020. В нем описывается новая конструкция для использования планшета с текстами и графикой. Формула патента содержит картинку, изображающую планшет в горизонтальной конфигурации с фронтальной камерой TrueDepth, также размещенной под ландшафтный стиль работы. В тексте патента говорится, что сенсор Face ID также будет применяться в режиме ноутбука.

Перемещение сенсора Face ID в новое положение имеет принципиальное значение. В прежнем положении камера могла быть случайно перекрыта, если установить iPad в альбомной ориентации. Теперь необходимости беспокоиться о таком риске нет.





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