Google прекратила выпуск и продажу своих знаковых смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL, появившихся в 2017 году. Оба устройства были сегодня удалены из официального онлайн-магазина Google. В компании также подтвердили, что все Google Pixel 3 окончательно распроданы, но обладатели устройств по-прежнему будут получать все необходимые обновления программного обеспечения.
Смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL в свое время были знаковыми продуктами технологического гиганта, поскольку на них впервые были представлены несколько технологических новшеств, касающихся камеры устройства. В 2017 году камеры этих моделей делали лучшие фотоснимки среди остальных представителей рынка мобильных телефонов.
В октябре 2019 Google анонсировала флагманы - Pixel 4 и Pixel 4 XL. Новинки получили ряд интересных характеристик и представляют собой взгляд компании на современный идеальный Android-смартфон. Сейчас они доступны в магазине Google по цене в 799$ (62 000 руб.) за Pixel 4 и 899$ (70 000 руб.) за Pixel 4 XL.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".