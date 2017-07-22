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В сюжет Pokemon GO добавлены новые функции для игры не выходя из дома

31 марта 2020, 20:57



Чтобы поддержать игроков, вынужденных самоизолироваться на карантин во время нарастающей пандемии коронавируса COVID-19, разработчики популярной игры Pokemon GO добавили в ее геймплей ряд новых функций.

Для начала они объявили, что все прямые Live-трансляции и ивенты в различных странах мира, запланированные на лето, отменены. Вместо них компания Niantic, разработчик игры, обещает предложить игрокам взамен что-то оригинальное. С их слов, игроки смогут «ощутить по-новому радости от предстоящей серии мероприятий в рамках фестиваля Pokemon GO Fest».


Pokemon GO


Кроме того, в Pokemon GO добавляются новые игровые возможности, связанные с игрой внутри помещения. Niantic советует игрокам Pokemon GO внимательно следить за всем, что происходит внутри помещения, занимаясь дома уборкой или просто передвигаясь из одной комнаты в другую. Делать это следует через Adventure Sync. Сообщается, что в него были внесены существенные изменения, ориентированные на применение внутри помещений и связанные с различными занятиями и перемещениями игрока внутри.




Разработчики также сообщили, что теперь в игре появились также новые виртуальные социальные функции. Благодаря им, игроки смогут оставаться на связи друг с другом тогда, когда находятся дома. Новые функции должны помочь друзьям объединяться в виртуальные кампании и играть в рейдовые сражения вместе, не выходя из дома.

И последнее, но самое важное. Niantic рассматривает возможность добавлять внутрь Pokemon GO новые игровые функции, которые помогут игрокам виртуально посещать места, где они уже были раньше, и делиться воспоминаниями о своих прежних впечатлениях. Детали пока не раскрываются, но ожидается, что обновленный геймплей станет еще более увлекательным, благодаря этим новшествам.




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