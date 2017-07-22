В сюжет Pokemon GO добавлены новые функции для игры не выходя из дома
31 марта 2020, 20:57
Чтобы поддержать игроков, вынужденных самоизолироваться на карантин во время нарастающей пандемии коронавируса COVID-19, разработчики популярной игры Pokemon GO добавили в ее геймплей ряд новых функций.
Для начала они объявили, что все прямые Live-трансляции и ивенты в различных странах мира, запланированные на лето, отменены. Вместо них компания Niantic, разработчик игры, обещает предложить игрокам взамен что-то оригинальное. С их слов, игроки смогут «ощутить по-новому радости от предстоящей серии мероприятий в рамках фестиваля Pokemon GO Fest».
Кроме того, в Pokemon GO добавляются новые игровые возможности, связанные с игрой внутри помещения. Niantic советует игрокам Pokemon GO внимательно следить за всем, что происходит внутри помещения, занимаясь дома уборкой или просто передвигаясь из одной комнаты в другую. Делать это следует через Adventure Sync. Сообщается, что в него были внесены существенные изменения, ориентированные на применение внутри помещений и связанные с различными занятиями и перемещениями игрока внутри.
Разработчики также сообщили, что теперь в игре появились также новые виртуальные социальные функции. Благодаря им, игроки смогут оставаться на связи друг с другом тогда, когда находятся дома. Новые функции должны помочь друзьям объединяться в виртуальные кампании и играть в рейдовые сражения вместе, не выходя из дома.
И последнее, но самое важное. Niantic рассматривает возможность добавлять внутрь Pokemon GO новые игровые функции, которые помогут игрокам виртуально посещать места, где они уже были раньше, и делиться воспоминаниями о своих прежних впечатлениях. Детали пока не раскрываются, но ожидается, что обновленный геймплей станет еще более увлекательным, благодаря этим новшествам.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".