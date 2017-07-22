iPhone 9 (iPhone SE 2) выйдет позднее, чем ожидалось
01 апреля 2020, 08:52
Мы уже писали о слухах, согласно которым iPhone SE 2 может появиться в продаже уже 5 апреля. Но, похоже, это не совсем так, и следующий антикризисный смартфон Apple увидит свет немного позднее.
По словам хорошо известного информатора Джона Проссера (Jon Prosser), купертиновцы провели внутреннее совещание, благодаря которому выяснилось, что новый iPhone SE 2 будет анонсирован только 15 апреля и появится в продаже 22 апреля. При этом уточняется, что пандемия короновируса может внести коррективы в график выхода «бюджетного» смартфона Apple, и в итоге его появление будет отложено.
Ожидается, что iPhone SE 2, известный ещё и под именем iPhone 9, получит дизайн в стиле iPhone 8, но будет основан на производительном чипсете Apple A13 - той же SoC, которая лежит в основе сегодняшней серии iPhone 11. Смартфон оснастят небольшим 4,7-дюймовым дисплеем с домашней кнопкой под ним и встроенным в неё сканером отпечатков пальцев Touch ID.
Новинка станет духовным преемником чрезвычайно популярного iPhone SE, выпущенного купертиновцами ещё в 2016 году. А её стоимость, по слухам, будет начинаться от $399 (31 000 рублей) за базовую версию.
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