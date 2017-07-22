Мы уже слышали о скором выходе видеокарт GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6, что, в первую очередь, связывают с дефицитом более медленной GDDR5. И сегодня первые такие видеокарты наконец-то добрались до магазинов.
Речь идёт о моделях Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 OC и Gigabyte GeForce GTX 1650 WindForce D6 OC. Для выделения новых видеокарт на фоне обычных моделей с памятью GDDR5 компания Gigabyte использовала в их названии суффикс «D6». Подверглись изменению и индексы видеокарт. И, если обычные модели имеют в своих обозначениях цифры «1650», то новые используют уже «1656», что также является указанием на память GDDR6. В результате, полный индекс этих моделей звучит как GV-N1656WF2OC-4GD и GV-N1656OC-4GD по сравнению с GV-N1650WF2OC-4GD и GV-N1650OC-4GD у обычных Gigabyte GeForce GTX 1650 WindForce OC 4G и GeForce GTX 1650 OC 4G.
Оригинальные GeForce GTX 1650 оснащаются 4 Гбайт памяти GDDR5 (8 Гбит/с) на 128-разрядной шине с пропускной способностью 128 Гбайт/с. Частота используемой в новых моделях памяти GDDR6 пока не уточняется, но мы можем предположить, что здесь речь идёт о 12 Гбит/с. А это означает 50-процентное увеличение пропускной способности - до 192 Гбайт/с.
Более быстрая память стала единственным отличием новых видеокарт от обычных GeForce GTX 1650. Что касается цены, то Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 OC и GeForce GTX 1650 WindForce D6 OC оказались дешевле своих аналогов на памяти GDDR5 - 185,99 и 192,99 евро (15 900 и 16 500 рублей) против 187,99 и 194,99 евро соответственно.
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