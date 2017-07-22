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Анонс Vivo S6 5G: мощный смартфон с отличной селфи-камерой

01 апреля 2020, 10:41



Vivo представила свой новый смартфон с поддержкой 5G под названием Vivo S6 5G. Как подчеркивает производитель, этот телефон получил множество интересных новшеств в том, что касается камеры, а также оснащен мощным чипсетом Exynos 980.

Анонс Vivo S6 5G


Vivo S6 5G обладает уже хорошо знакомым дизайном и весит меньше своего предшественника - всего 181 грамм. Кстати, основная камера теперь заключена не в ромбовидный модуль, как это было у прошлой модели, а в круглый. Сама камера имеет четыре датчика, а вспышка размещена немного ниже.

Характеристики камеры у новой модели не слишком отличаются от его предшественника. Камера включает в себя датчик на 48 мегапикселей, который сопряжен с 8-мегапиксельным широкоугольным объективом. На борту также 2-мегапиксельный датчик глубины и макрообъектив на 2 мегапикселя.

Анонс Vivo S6 5G


Vivo S6 умеет снимать в формате 4K и даже вести Full HD съемку с ИИ-бьютификацией в режиме реального времени. Существует режим двойного просмотра видео, который отображает видеопотоки с задней и передней камер одновременно.

Как подчеркивают в Vivo, настоящая изюминка нового смартфона - это его фронтальная камера, которая представляет из себя 32-мегапиксельный датчик. Смартфон оснащен рядом интересных режимов, которые позволяют делать яркие селфи даже в плохо освещенной комнате.

Под капотом Vivo S6 5G оснащен мощным чипсетом Exynos 980 5G в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и встроенной памятью на 265 ГБ. Экран представляет из себя 6.44-дюймовую AMOLED-панель с разрешением FHD+ (2400x1080 пикселей).



На борту также аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Кстати, это немного странно, ведь у предшественника в этом плане были гораздо лучшие характеристики - он поддерживал быструю зарядку мощностью 22,5 Вт. Смартфон имеет множество программных функций, таких как интеллектуальное распознавание изображений и совместное использование приложений.

Стоимость Vivo S6 5G варьируется в зависимости от начинки. Так, вариант с 8ГБ/128ГБ обойдется в 381$ (30 000 руб.), а вариант с 8ГБ/256ГБ будет стоить 423$ (33 000 руб.). Телефон поступит в продажу с 3 апреля.



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