Huawei предлагает новый протокол для модернизации Интернета
01 апреля 2020, 11:29
Интернет в условиях перехода к самоизоляции работников стал фундаментальной основой для дистанционного типа работы. От надежности его работы сегодня зависит качество исполнения заданий, а также сама возможность такой формы работы. Наиболее серьезные испытания сегодня испытывает Китай с его многомиллиардным населением. Первыми, кто заметил серьезный рост нагрузки, стали телеком-операторы и провайдеры Интернета.
Нет ничего удивительно в том, что именно из Китая пришли первые сигналы о необходимости срочной модернизации существующей модели Интернета. Инициативу развивает компания Huawei, пишет Gizchina.
Предложения о необходимости разработки нового протокола взамен TCP возникали уже давно. Но теперь от разговоров перешли к делу. Появился даже новый термин - 'New IP'. Так называется документ, где собираются предложения о путях модернизации существующей модели Интернета.
Напомним, сейчас вся информация передается по Интернету в виде пакетов данных определенной длины. Идентификатором получателя является уникальный IP-адрес, по которому система распознает, куда именно надо передавать данные, пересылая пакеты с одного узла на другой.
Предложение Huawei имеет отличия от существующей модели. Идея состоит в том, чтобы позволить устройствам, находящимся внутри одного локального сегмента сети, коммуницировать между собой «автономно» (privately), не отправляя информацию с запросом об адресате в центральный «диспетчерский пункт». Поскольку львиная доля трафика приходится именно на такие локальные подключения, реализация новой модели Интернета теоретически способна серьезно повысить быстродействие сети в целом. Новая адресация более эффективна, а управлять такой сетью проще.
Появились слухи, что Китай собирается переходить от «разговоров» к делу. Согласно оценкам экспертов, новый протокол может быть запущен там в пилотную эксплуатацию уже в 2021 году.
Но что сдерживает остальных участников рынка от принятия этой, казалось бы, очевидной идеи?
Оказалось, что переход на новый принцип адресации позволяет властям более плотно контролировать передаваемый по сети контент. Возникает риск введения системы тотальной слежки за пользователями в сети. Например, новый принцип позволяет легко интегрировать «функцию отключения». Это будет означать, что у властей появится возможность легко отключить отправку данных на определенный IP-адрес или наоборот заблокировать работу определенного сайта и отправки с него своих данных в сеть. Для этого не потребуется проводить каких-либо согласований с «центральной диспетчерской». Аналогичным способом можно будет эффективно заставить замолчать любой информационный канал, если «управляющий» так захочет.
Вторая проблема связана с тем, что при введении в действие нового протокола можно сделать обязательным и механизм аутентификации и проверки лица, подключаемого к сети. Сейчас такой функции нет - каждый, получивший подключение к Интернету, входит в него без каких-либо дополнительных идентификаторов. Переход на новую модель позволит китайским правительственным органам всегда знать, какой именно «человек» отправляет или получает определенную информацию.
Впрочем, эта идея уже давно продвигается китайскими властями. Еще пять лет назад они выдвинули предложение обязать пользователей входить в Интернет только под своими настоящими именами. В ответ произошел резкий рост использования VPN, но видимо от своей идеи Китай так и не отказался.
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