На онлайн-мероприятии, посвященном анонсу смартфона Vivo S6 5G, компания в качестве небольшого бонуса также презентовала новые проводные наушники с микрофоном. Как отмечают в Vivo, пользователь этих наушников получит отличное звучание и комфорт телефонных разговоров.
Наушники выполнены в серебряных и черных оттенках. Они оснащены L-образным 3,5-мм разъемом и встроенным микрофоном, а также кнопкой для активации виртуального помощника Jovi AI Vivo.
Наушники оснастили 11-мм драйверами и диафрагмой из углеродного волокна. Vivo гарантирует пользователям феноменальное звучание и истинное наслаждение при прослушивании музыки. При этом в новинке Vivo делает даже большую ставку на качество звучания голоса пользователя, поскольку эта модель оснащена MEMS-микрофоном с гораздо большей сеткой, чем у конкурентов. Vivo обещает качество голоса на студийном уровне.
Новые проводные наушники от Vivo оцениваются в $18. Они поступят в продажу 3 апреля вместе с смартфоном Vivo S6 5G. Кстати, компания обещает скидку на наушники, тем кто прикупит их вместе с смартфоном. Vivo S6 5G получил множество интересных новшеств в том, что касается камеры, а также оснащен мощным чипсетом Exynos 980.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".