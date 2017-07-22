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В России в разы подскочили продажи Wi-Fi-роутеров

01 апреля 2020, 16:26



В регионах России постепенно вводится режим самоизоляции, а многие компании уже не первую неделю практикуют режим удаленной работы. Это сказалось на росте интернет-трафика и востребованности служб доставки различных товаров. Кроме того за последние две недели крупные ритейлеры заметили резкий скачок спроса на Wi-Fi-роутеры и USB-модемы, пишет "РБК". Несомненно, что это также связано с массовым переходом на удаленку.

В России в разы подскочили продажи Wi-Fi-роутеров


Так, в "Мегафон Ритейл" рассказали о повышении спроса на роутеры в четыре раза, при этом никакого дефицита этих устройств пока нет. О росте спроса также рассказали в "МТС" и "Билайне". В компании "Связной"-"Евросеть" отметили, что востребованность роутеров среди покупателей подскочила в два раза . Эти компании пока также не прогнозируют возможного дефицита маршрутизаторов в ближайшей перспективе. В онлайн-магазине Ozon подчеркнули, что помимо спроса на роутеры, у населения резко выросла потребность в ноутбуках и наушниках.




Что примечательно, на некоторых торговых точках ряда городов Подмосковья беспроводные маршрутизаторы попросту закончились. Так, например, произошло в городе Истра. Доходило до того, что за роутерами выстраивались очереди, и все это напоминало недавнюю массовую скупку населением гречки и туалетной бумаги.

Ритейлеры видят прямую взаимосвязь между ростом продаж и введением ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Школы и университеты перешли дистанционное обучение, а люди все больше работают из дома. Всем необходима стабильная связь и бесперебойная работа сети.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

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