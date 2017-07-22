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Apple исполнилось 44 года

01 апреля 2020, 17:25



1 апреля - знаменательная дата для поклонников Apple. В этот день в 1976 году был основан стартап, ставший сегодня гигантской мировой корпорацией.

Apple прошла уже несколько этапов в своем развитии. Сегодня она находится на третьей ступени своей истории. Первый захватывающий этап, связанный с ее становлением, пришелся на 1970-е. В 1990-х гг компания смогла пережить суматоху роста ИТ, став в итоге многонациональной корпорацией с многомиллиардным доходом.


Стив Джобс и Apple II


История Apple началась в середине 1970-х, когда Стив Возняк создал новую приставку на базе процессора MOS Technology 6502, получившую название «компьютер Apple I». Возняк был готов раздавать ее всем заинтересованным. Но пришел его друг, Стив Джобс, который сказал, что их надо продавать. Так он занялся их продажами, хотя в начале Джобс даже не собирался создавать компанию.

Сегодня многие думают, что первый компьютер Apple был нарасхват. Но все было иначе. Создатели нового компьютера не знали, как запустить продажи. Они отправились в те компании, где работали, чтобы попробовать заинтересовать и продать.

Стив Возняк пришел в Hewlett-Packard - он работал там инженером. Ему удалось уговорить руководство инженерного департамента познакомиться с разработкой, рассчитывая, что они купят ее. Руководство HP согласилось посмотреть и одобрило изделие, заяви, что оно работоспособно и его можно сделать дешевым, чтобы продавать массово. Но... идею купить они отвергли, заявив, что имеют собственные планы на создание компьютера Hewlett-Packard, которые отличались от тех, которые предлагали «варяги».

Напомним, что компьютер Apple I, выпущенный в 1976 году, не был первым программируемым микрокомпьютером. Право называться первым принадлежало микрокомпьютеру Альтаир 8800. Более того, он уже продавался по каталогам в 1974-1975 гг. Однако Альтаир не был «персональным» как таковым. Он не позволял решать практические задачи самостоятельно, поэтому идея Возняка отличалась большей революционностью.




Очередь действовать перешла к Стиву Джобсу. Он отправил в компанию Atari, где раньше работал, и попробовал заинтересовать их уже второй моделью - компьютером Apple II. Однако удача была не на его стороне - Atari отвергли эту разработку.

Кажется, что это был провал. Но Джобса ждала здесь удача. Аи Альком (Al Alcorn), сотрудник Atari, познакомил Джобса с венчурными предпринимателями, которые решили дать ему денег на раскрутку проекта.


Стив Возняк, Стив Джобс и Рон Уэйн


В результате 1 апреля 1976 года трое - Стив Возняк, Стив Джобс и Рон Уэйн, сотрудник Atari - официально создали компанию Apple. 12 дней спустя Рон Уэйн посчитал, что хайп роста цены на компанию прошел, и продал Стиву Джобсу свою долю за 800 долларов, выйдя из числа фаундров Apple.

Благодаря этой «операции», компьютер Apple II стал первым массовым персональным компьютером в мире. Его тираж составил несколько миллионов экземпляров. Apple II выпускался с 1977 по 1993 годы. В начале 1980-х «Apple II» и его клоны стали самыми распространёнными в мире персональными компьютерами. Всего было продано более 5 млн компьютеров «Apple II».

А дальнейшую судьбу Apple многие уже знают.



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