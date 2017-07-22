В WhatsApp появятся две новые функции, которых давно ждали
01 апреля 2020, 18:34
Пользователей WhatsApp редко балуют новыми функциями, тогда как в других мессенджерах они уже давно используются. Разработчик очень тщательно относится к их коллекции, поэтому новое доходит в WhatsApp с большим запозданием по сравнению с Telegram. Но вендор все-таки занимается улучшением своего продукта, придерживаясь правила «лучше поздно, чем никогда».
Миллионам пользователей WhatsApp по всему миру сейчас есть смысл оживиться. В последней бета-версии появились ряд новых функций, которые будут полезны для многих.
Expiring Messages
Первая функция - это «Expiring Messages». Это именно то, что уже давно назрело и многие ждут. Впервые эту функцию предложила Google в своем мобильном приложении Allo. Это случилось три года назад. Похоже, скоро она появится и в WhatsApp.
Функция Expiring Messages появится в групповых и приватных чатах. Что это такое, лучше посмотреть по скриншоту, предоставленном порталом WABetaInfo.
Видна вкладка с названием Expiring Messages. С ее помощью пользователи смогут указать, через какое время можно будет удалять из списка публикуемые сообщения. На выбор предложено несколько вариантов: 1 день, 1 неделя и 1 месяц. Раньше была еще опция «1 час», но теперь от нее решили отказаться.
Многие пользователи уже высказали свое пожелание: было бы лучше, если такая опция все-таки появилась. Возможно, это случится в финальной версии.
Вторая функция была найдена в бета-версии WhatsApp Beta v2.20.110. Благодаря ей, появится возможность входа в WhatsApp сразу с нескольких устройств. До сих пор делать это не допускалось.
Такая возможность не насколько нужна для двух мобильных устройств. Но когда пользователь сидит за компьютером, то было бы удобно работать с экрана. Но если необходимо, например, выйти из комнаты, то чтобы продолжить разговор, можно будет взять с собой смартфон.
Раньше делать так не удавалось, потому что при попытке войти в WhatsApp на новом устройстве, на текущем появлялось уведомление о необходимости смены кода безопасности. Аналогичное сообщение получали также все текущие контакты, с которыми велось активное общение,
Сообщается, что названные изменения коснутся обеих ОС: iOS и Android.
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