В борьбе против коронавируса будут бесплатно использоваться квантовые компьютеры D-Wave
01 апреля 2020, 19:56
О практической необходимости применения высокопроизводительных квантовых вычислений для поиска вакцины и других мер защиты в борьбе против коронавируса говорят многие. Однако аренда квантовых компьютеров - это очень дорогостоящее занятие.
На этой неделе компания D-Wave, известный вендор квантовых компьютерных систем, объявил о готовности предоставить свои мощности бесплатно всем исследователям COVID-19. Они смогут получить доступ к квантовым компьютерам D-Wave через облако.
Благодаря объявленной программе, исследователи станет доступен неограниченный доступ к ресурсам квантового компьютера D-Wave 2000Q согласно плану, аналогичному коммерческому контракту Leap 2. Суммарная мощность доступных квантовых ресурсов, который предоставит D-Wave, составит 2000 кубитов. Этой мощности, отмечается в объявлении D-Wave, достаточно для моделирования поведения системы из 10 тысяч взаимосвязанных элементов.
К числу исследователей будут отнесены не только непосредственно ученые, которые ищут формулу вакцины для борьбы с COVID-19. Принять участие в программе смогут также те, кто занимается производством лекарств, их логистикой и распределением. D-Wave готова предоставлять мощности до тех пор, пока ни будет полностью решена задача борьбы со вспышкой заболевания COVID-19.
В рамках этой инициативы D-Wave готова также привлекать партнеров, как, например, компании Volkswagen, Denso, Kyocera, а также различные университеты. Под их эгидой сейчас работают исследовательские группы. D-Wave готова оказать им помощь и предоставить доступ к квантовым вычислениям даже тем, кто начал заниматься проблемой совсем недавно.
Издание TechCrunch отмечает, что бесплатное предоставление коммерческой лицензии гарантирует, что исследователи не обязаны отчитываться за полученные ими результаты перед вендором, а объем предоставленного им доступа будет иметь разумные границы и не будет ограничен «студенческим форматом - одна минута в месяц».