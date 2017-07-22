Флагманские беспроводные наушники Sony WF-1000XM3 были одними из лучших с момента их появления на рынке летом прошлого года. Сегодня же Sony представила более доступные, но не менее интересные по функционалу и звучанию, наушники Sony WF-XB700.
Дизайн Sony WF-XB700 уникален. Вместо преимущественно овальной формы или более крупной прямоугольной оболочки, такой как у WF-1000XM3, Sony выбрала конструкцию Tri-hold, которая, по их мнению, более эргономична и удобна. Форма этих наушников позволяет максимально удобно закрепить их в ушах и заниматься любыми активными действиями, наслаждаясь музыкой. Кроме того, Sony WF-XB700 имеют степень защиты от влаги стандарта IPX4, так что отлично подойдут для пробежек на улице в любую погоду.
Как подчеркивают в компании, главное достоинство новых наушников - это их басы, звучание которых будет более глубоким, чем у предыдущих моделей. Sony WF-XB700 также отлично воспроизводят низкие частоты, поэтому их обладателям они должны обеспечить глубокое погружение в полноту звуков музыкальной композиции. Наушники оснащены драйверами диаметром 12 мм.
Еще одно преимущество Sony WF-XB700 - это время автономной работы, которое составляет девять часов без подзарядки. При этом их футляр, который по-совместительству является портативным мобильным аккумулятором, может еще раз подзарядить наушники на те же девять часов работы.
Sony WF-XB700 будут доступны для предзаказа уже в этом месяце за цену в 130$ (10 000 руб.).
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