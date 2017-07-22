РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Sony WH-CH710N: долгоиграющие наушники с активным шумоподавлением

01 апреля 2020, 21:16





У Sony сегодня день анонсов в том, что касается наушников. Помимо модели доступных беспроводных наушников Sony WF-XB700, компания также презентовала наушники с активным шумоподавлением под названием Sony WH-CH710N.

Анонс Sony WH-CH710N


Как утверждают в компании, главная "фишка" этой модели в полном контроле звуков внешней среды, что достигается за счет наличия двойного датчика шума. Sony WH-CH710N способны автоматически переключаться в идеальный режим ANC в зависимости от внешнего шума, который окружает пользователя в данный момент.

Анонс Sony WH-CH710N


Как и многие шумоподавляющие наушники, Sony WH-CH710N может транслировать в уши пользователя окружающие звуки, что позволяет их владельцу слышать, например, шум дорожного движения или голос преподавателя, не останавливая музыку и не снимая гаджет с головы. Наличие 30-мм драйверов на борту гарантирует чистое и качественное звучание. Наушники отлично воспроизводят, как низкие, так и высокие частоты.

Помимо этого, они легки и удобны, а также могут работать без подзарядки порядка 35 часов. Поддержка быстрой зарядки позволяет всего за десять минут зарядить гаджет на еще один час звучания. Sony WH-CH710N оснащены кнопкой активации голосового помощника, а также регуляторами громкости.

Наушники будут доступны для предзаказа уже в апреле и всего за 200$ (16 000 руб.).


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

Читайте также:

  • Анонс Sony WF-XB700: недорогие беспроводные наушники с отличной автономностью
  • Vivo представила недорогие проводные наушники с отличным микрофоном
  • Анонс Huawei Sound X: беспроводная колонка с RGB-подсветкой и чистым звучанием
  • Новые чипы от Qualcomm дадут премиальные функции даже бюджетным беспроводным наушникам
  • Samsung запустила массовое производство первых в отрасли чипов для беспроводных наушников

    • следующая новость
    На Samsung Galaxy S20 смогли запустить скрытый режим обновления экрана

    предыдущая новость
    Анонс Sony WF-XB700: недорогие беспроводные наушники с отличной автономностью

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Обзор VPN-провайдера NordVPN: три простых шага к безопасности в общественных сетях Wi-Fi Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine
    Лучший компьютерный корпус Обзор VPN-провайдера NordVPN Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    1 апреля, 2020

    На Samsung Galaxy S20 смогли запустить скрытый режим обновления экрана

    Анонс Sony WH-CH710N: долгоиграющие наушники с активным шумоподавлением

    Анонс Sony WF-XB700: недорогие беспроводные наушники с отличной автономностью

    В борьбе против коронавируса будут бесплатно использоваться квантовые компьютеры D-Wave

    В WhatsApp появятся две новые функции, которых давно ждали

    Apple исполнилось 44 года

    В России в разы подскочили продажи Wi-Fi-роутеров

    Huawei сделала свою вычислительную ИИ-платформу MindSpore открытой

    Sony анонсировала линейку смарт-телевизоров с разрешением 8K и 4K

    Vivo представила недорогие проводные наушники с отличным микрофоном

    Huawei предлагает новый протокол для модернизации Интернета

    Анонс Vivo S6 5G: мощный смартфон с отличной селфи-камерой

    Видеокарты GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6 уже появились в продаже

    iPhone 9 (iPhone SE 2) выйдет позднее, чем ожидалось

    31 марта, 2020

    В сюжет Pokemon GO добавлены новые функции для игры не выходя из дома

    Google прекратила выпуск и продажу смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL

    В новом патенте для Apple iPad ландшафтное положение планшета становится основным

    Samsung собирается свернуть производство ЖК-дисплеев

    Новый бюджетный iPhone SE 2 может появиться в продаже уже 5 апреля

    Анонс Abkoncore Cool Storm T404B Hurricane: тихий процессорный кулер с RGB-подсветкой

    ССЫЛКИ