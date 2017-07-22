У Sony сегодня день анонсов в том, что касается наушников. Помимо модели доступных беспроводных наушников Sony WF-XB700, компания также презентовала наушники с активным шумоподавлением под названием Sony WH-CH710N.
Как утверждают в компании, главная "фишка" этой модели в полном контроле звуков внешней среды, что достигается за счет наличия двойного датчика шума. Sony WH-CH710N способны автоматически переключаться в идеальный режим ANC в зависимости от внешнего шума, который окружает пользователя в данный момент.
Как и многие шумоподавляющие наушники, Sony WH-CH710N может транслировать в уши пользователя окружающие звуки, что позволяет их владельцу слышать, например, шум дорожного движения или голос преподавателя, не останавливая музыку и не снимая гаджет с головы. Наличие 30-мм драйверов на борту гарантирует чистое и качественное звучание. Наушники отлично воспроизводят, как низкие, так и высокие частоты.
Помимо этого, они легки и удобны, а также могут работать без подзарядки порядка 35 часов. Поддержка быстрой зарядки позволяет всего за десять минут зарядить гаджет на еще один час звучания. Sony WH-CH710N оснащены кнопкой активации голосового помощника, а также регуляторами громкости.
Наушники будут доступны для предзаказа уже в апреле и всего за 200$ (16 000 руб.).
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