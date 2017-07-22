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На Samsung Galaxy S20 смогли запустить скрытый режим обновления экрана

01 апреля 2020, 22:09





Дисплеи серии смартфонов Samsung Galaxy S20 имеют частоту обновления 120 Гц. При этом пользователь может сменить частоту обновления экрана на меньшую, равную 60 Гц. Сегодня группа исследователей провела эксперимент, направленный на возможность установить, скрытый от рядового пользователя, режим обновления экрана. И им это удалось.

На Samsung Galaxy S20 смогли запустить скрытый режим обновления экрана


Команда разработчиков обнаружила, что при запуске оболочки dumpsys display на Samsung Galaxy S20 отображается несколько режимов - это 48fps, 60fps, 120fps и, что неожиданно, 96fps. Как и частота обновления 120 Гц, режим 96 Гц доступен только с разрешением 1080 пикселей (FHD+) и 720 пикселей (HD+).

На Samsung Galaxy S20 смогли запустить скрытый режим обновления экрана


Команда смогла заставить Galaxy S20 работать на скрытых режимах, изменив значение настроек, а один из членов команды даже создал приложение, которое можно использовать для переключения между режимами 96 Гц и 120 Гц.

На Samsung Galaxy S20 смогли запустить скрытый режим обновления экрана


Нет никаких сомнений в том, что частота обновления 120 Гц обеспечивает пользователям пиковую производительность дисплея, но это сказывается на времени автономной работы. Переключение на 96 Гц немного увеличит время автономной работы, так как дисплей телефона не будет обновлять контент так часто.

Тем не менее, есть сообщения от некоторых пользователей Reddit о проблемах с режимом обновления 96 Гц на моделях Galaxy S20, которые работают на чипсете Exynos 9 Octa 990. Модели с этим чипсетом в основном выпускали для Европы, в то время, как в США продается версия на основе Snapdragon 865.



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