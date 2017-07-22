Spotify и Warner подписали глобальное лицензионное соглашение
01 апреля 2020, 23:23
Интернет-сервис потокового аудио Spotify и продюсерская группа Warner Music Group подписали новое глобальное лицензионное соглашение. Для слушателей, выбравших для себя Spotify как основную платформу для потокового вещания, это - хорошая новость. Речь идет о том, что теперь негласная война, которая велась до сих пор между Spotify и Warner, прекратится, а слушатели Spotify смогут наслаждаться прослушиванием записей многих популярных артистов, записывавшихся на студиях Warner Music.
Вторая часть соглашения касается расширения сервиса Spotify в других регионах мира. Например, среди новых ее слушателей скоро появятся граждане Южной Кореи.
Причина интереса к новому соглашению лучше всего проследить на примере Индии. Там сервис Spotify появился в прошлом году. Несмотря на большой выбор аудио, который получили слушатели в Индии, они сразу обратили внимание на то, что среди исполнителей нет многих популярных исполнителей. Например, они не могли слушать Coldplay, Linkin Park, Led Zeppelin и Ed Sheeran.
Под эгидой Warner Music Group работают более сотни звукозаписывающих студий. Эта продюсерская группа объединяет более сотни известных звукозаписывающих студий. В их число входят, например, такие студии, как Atlantic Records, Warner Records, Parlophone Records и Elektra Records. Группа Warner Music Group осуществляет контроль за тем, как используются в мире сделанные на подконтрольных студиях записи. Warner Music Group также отстаивает права студий/исполнителей в случае обнаружения, что они нарушаются.
Теперь с подписанием нового лицензионного соглашения на Spotify.появятся записи, сделанные на этих студиях.
Другая часть соглашения касается распределения доходов, выплачиваемых Spotify студиям (а те исполнителям). Много вопросов до их пор вызывали оплата подкастов.
Как показал недавний отчет NPR, в последние время в США наблюдается рост доли подкастов и снижение доли прослушивания музыки в общем потреблении потокового аудио. Сейчас люди тратят больше времени на прослушивание подкастов и других аудиопрограмм, связанных с обсуждением каких-либо вопросов или интервью с селебритис, чем на прослушивание музыки. В то же время затраты на создание подкастов и музыкальных треков сильно различаются между собой. Музыкальные студии и музыкальный бизнес несли убытки по всему миру.
Согласно ранее существовавшим правилам, потоковый сервис выплачивал до сих пор студиям минимальный процент с доходов, получаемый от своих подписчиков. Более того, выплаты не зависели от количества времени, которое тратили слушатели на прослушивание лейблов. Весь контент, как популярный, так и менее популярный, оценивались по одинаковой шкале.
Новое соглашение, как ожидается, позволило найти «золотую середину», чтобы соблюсти интересы и Spotify, и Warner.