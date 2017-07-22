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Nvidia представила видеокарты GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super для ноутбуков

02 апреля 2020, 09:05


Как и было обещано, компания Nvidia представила новую серию видеокарт GeForce RTX Super для ноутбуков. В линейку пока вошли лишь две модели мобильных видеокарт - GeForce RTX 2070 Super и GeForce RTX 2080 Super.

Nvidia представила видеокарты GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super для ноутбуков


Новые Nvidia GeForce RTX 2070 Super и GeForce RTX 2080 Super появятся ещё в дизайне Max-Q с более низкими тактовыми частотами и пониженным энергопотреблением. В компании делают особый акцент на новой технологии Dynamic Boost, обеспечивающей автоматическую балансировку мощности между CPU и GPU. А помимо этого новые видеокарты получат поддержку Advanced Optimus - улучшенного варианта технологии переключения между интегрированной и дискретной графикой.

Nvidia представила видеокарты GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super для ноутбуков


Новые видеокарты используют память GDDR6 с пониженным энергопотреблением. И Nvidia вместе со своими партнёрами провела большую работу по «увеличению эффективности памяти с повышением производительности энергоэффективной памяти GDDR6».




Поставки первых ноутбуков с видеокартами Nvidia GeForce RTX 2070 Super и GeForce RTX 2080 Super начнутся в апреле со стартом их продаж 15 апреля. Среди ключевых партнёров компании называются Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP и Lenovo. Всего же в апреле должно появиться свыше 100 моделей ноутбуков с новыми видеокартами.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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