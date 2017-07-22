Nvidia представила видеокарты GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super для ноутбуков
02 апреля 2020, 09:05
Как и было обещано, компания Nvidia представила новую серию видеокарт GeForce RTX Super для ноутбуков. В линейку пока вошли лишь две модели мобильных видеокарт - GeForce RTX 2070 Super и GeForce RTX 2080 Super.
Новые Nvidia GeForce RTX 2070 Super и GeForce RTX 2080 Super появятся ещё в дизайне Max-Q с более низкими тактовыми частотами и пониженным энергопотреблением. В компании делают особый акцент на новой технологии Dynamic Boost, обеспечивающей автоматическую балансировку мощности между CPU и GPU. А помимо этого новые видеокарты получат поддержку Advanced Optimus - улучшенного варианта технологии переключения между интегрированной и дискретной графикой.
Новые видеокарты используют память GDDR6 с пониженным энергопотреблением. И Nvidia вместе со своими партнёрами провела большую работу по «увеличению эффективности памяти с повышением производительности энергоэффективной памяти GDDR6».
Поставки первых ноутбуков с видеокартами Nvidia GeForce RTX 2070 Super и GeForce RTX 2080 Super начнутся в апреле со стартом их продаж 15 апреля. Среди ключевых партнёров компании называются Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP и Lenovo. Всего же в апреле должно появиться свыше 100 моделей ноутбуков с новыми видеокартами.
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