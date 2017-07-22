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Intel представила мобильные процессоры Comet Lake-H десятого поколения

02 апреля 2020, 11:14




Компания Intel представила новые мобильные процессоры десятого поколения Comet Lake-H. В линейку вошли шесть процессоров с разными характеристиками, но одинаково низким TDP в 45 Вт.

Intel представила мобильные процессоры Comet Lake-H десятого поколения


В Intel отмечают, что новые процессоры обеспечивают производительность уровня премиальных десктопных систем. Они могут использоваться как в обычных ноутбуках, так и в компактных решениях толщиной менее 2 см. А старшие представители серии ориентированы не только на хардкорных геймеров, но и на энтузиастов, увлекающихся оверклокингом.

Intel представила мобильные процессоры Comet Lake-H десятого поколения


Процессоры Intel Comet Lake-H отличаются от Coffee Lake-H выросшими тактовыми частотами и поддержкой технологии Turbo Boost Max 3.0. Четыре из шести представленных моделей могут похвастаться частотой 5 ГГц и выше, а две их них имеют неплохой разгонный потенциал.

Intel представила мобильные процессоры Comet Lake-H десятого поколения


В линейку Core i5 входят два 4-ядерных / 8-поточных процессора с 8 Мбайт кэша, Core i7 представлена тремя моделями - двумя 6-ядерными / 12-поточными и одной 8-ядерной / 16-поточной с 12 и 16 Мбайт кэш-памяти соответственно. А линейка Core i9 пока состоит только из одной модели - 8-ядерного / 16-поточного процессора с 16 Мбайт кэша и самыми высокими среди Comet Lake-H тактовыми частотами. Все процессоры Intel Comet Lake-H поддерживают до 128 Гбайт 2-канальной оперативной памяти DDR4-2933, предлагают 40 линий PCIe 3.0 и могут использоваться в сочетании с памятью Intel Optane.

Говоря о производительности Comet Lake-H, компания сравнивает её с процессорами 3-летней давности, что само по себе выглядит довольно странно. В частности, новый Core i9-10980HK обеспечивает до 54% прирос FPS в играх, в два раза большую скорость 4К-рендеринга и до 44% большую общую производительность. В свою очередь, Intel Core i7-10750H предлагает до 70% большую скорость обработки видео, до 44% больший FPS в играх и до 33% большую общую производительность.



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