Слухи: Honor Play 4T будет поддерживать быструю зарядку
02 апреля 2020, 12:00
Honor сегодня подтвердил, что уже 9 апреля общественности будет представлен новый смартфон Honor Play 4T. Практически сразу после этого в сеть утекли рендеры устройства и его основные характеристики.
Судя по изображениям, в экране Honor Play 4T будет каплевидный вырез под селфи-камеру. На задней крышке смартфона расположен прямоугольный модуль камеры, состоящей из трех датчиков и вспышки. Смартфон будет выпускаться в зеленом и синем цвете.
Honor Play 4T будет оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080x2040 пикселей. Под капотом будет чипсет Kirin 810 с тактовой частотой 2,27 Ггц в паре с оперативной памятью на 6 или 8 ГБ. Что касается встроенной памяти, то тут также возможны варианты - это либо 128 ГБ, либо 256 ГБ.
Как уже упоминалось выше, основная камера будет представлена тремя датчиками: одним 48-мегапиксельным и двумя на 8 и 2 мегапикселей соответственно. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей. Смартфон также оснащен сканером отпечатков пальцев.
На борту также будет аккумулятор емкость 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Телефон имеет габариты 57,4х73,2х7,5 мм и вес 163 грамма.
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