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Бесплатный VPN-сервис Cloudflare WARP скоро будет доступен для Windows и MacOS

02 апреля 2020, 12:42



Полгода назад компания Cloudflare анонсировала запуск бесплатного VPN-сервиса WARP для доставки и защиты контента. Тогда сервис Cloudflare WARP был запущен на базе мобильного приложения и был доступен только для мобильных устройств, позволяя перенаправлять интернет-трафик через DNS-сервера компании Cloudflare.

Со слов разработчика, WARP практически не снижал скорость соединения и позволял полностью перенаправлять весь интернет-трафик по защищенному каналу, выводя передаваемые данные из-под риска прослушки или контроля со стороны интернет-провайдера. Необходимость этого может возникнуть, например из-за того, что такие компании иногда используют данные о пользователях для их продажи рекламодателям.

Cloudflare WARP


Как сообщает сейчас Cloudflare, компания выпустила версии VPN-сервиса WARP для настольных систем, которые запущены сейчас в бета-версии.

VPN-сервис WARP предназначен для тех потребителей, которые хотят иметь «более безопасный интернет». Но Cloudflare видит свою задачу несколько шире. Они считают, что их сервис не следует рассматривать просто как «еще один VPN». Но он не предназначен для технических специалистов, поскольку в сервисе отсутствуют средства для индивидуальной настройки серверов. Интерфейс ограничен использованием только двух кнопок: «Включить» и «Выключить».

Это относится только к стандартной бесплатной версии WARP, доступной всем желающим без ограничения скорости. Существует еще тариф WARP+, где применяется технология Argo. Она позволяет осуществлять маршрутизацию трафика через более быстрые и менее загруженные каналы, сокращая время загрузки сайтов на 30%.




Среди новых особенностей настольной версии WARP следует обратить внимание на то, что новый клиент WARP для macOS и Windows использует быстрый и эффективный протокол Wireguard. Он повышает защищенность интернет-соединения и обеспечивает их защиту от слежки со стороны интернет-провайдера. Секрет защиты заложен в применении протокола UDP вместо традиционного TCP. Этот выбор снижает необходимость повторной передачи данных и делает трафик более устойчивым к низкому качеству интернет-соединений. Применяются также кеширование и сжатие.

Как заявляют в Cloudflare, их служба потребляет меньше энергии и работает быстрее, чем в решениях VPN других вендоров. Режим включенной WARP практически не отличается по энергопотреблению от режима работы компьютера, когда VPN вообще не используется.

Cloudflare обещает, что не будет вести журналы передачи трафика, позволяющие специалистам идентифицировать личные данные пользователей. Она также не планирует использовать рекламу и готова финансировать развитие проекта только за счет продажи платного сервиса WARP + premium.




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