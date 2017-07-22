Meizu 17 будет иметь четыре датчика камеры и поддержку быстрой зарядки на 30 Вт
02 апреля 2020, 13:46
Анонс смартфона Meizu 17 ожидается в этом месяце, и как это часто бывает, интернет полнится слухами и утечками по мере его приближения. Последние рендеры Meizu 17, просочившиеся в сеть, продемонстрировали, что смартфон будет несколько отличаться по дизайну от своих предшественников.
Так, судя по изображениям, в правом верхнем углу экрана Meizu 17 будет располагаться небольшое отверстие под селфи-камеру, а верхние и боковые грани экрана очень тонкие. При этом, нижняя часть устройства будет несколько толще по отношению к остальным сторонам смартфона. На правой стороне будут расположены регулятор громкости и кнопка включения.
Говорят, что телефон имеет 6,5-дюймовый S-AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран смартфона.
Он оснащен горизонтальным модулем камеры со светодиодной вспышкой, расположенной в центре. Сообщается, что в комплект камеры входит 64-мегапиксельный датчик Samsung GW1, 8-мегапиксельный широкоугольный объектив, 5-мегапиксельный телеобъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины.
Еще более ранние утечки сообщали о том, что под капотом Meizu 17 будет чипсет Snapdragon 865 и ОЗУ LPDDR5, а также встроенная память стандарта UFS 3.0. На борту будет аккумулятор емкостью 4500 мАч, а также поддержка быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Скорее всего телефон будет стоить около 560$ (44 000 руб.).
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