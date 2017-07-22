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YouTube готовит к запуску Shorts - аналог функции «Истории» в Facebook

02 апреля 2020, 14:45


YouTube сейчас вынужден противостоять напору молодой и предприимчивой TikTok. Чтобы удержать завоеванные позиции, YouTube готов наращивать свой функционал. Еще совсем недавно в ответ на «происки» TikTok YouTube создала новый формат подачи контента - «Сюжеты» (Stories). Скоро за ними последует продолжение.

Shorts для YouTube


Если конкретно, YouTube собирается предложить своим клиентам возможность публикации коротких авторских материалов в своих видеоканалах. Тем самым будет развиваться новый модный формат выпуска коротких видеоклипов, пришедший из социальных сетей.

Пока новая функция находится еще в разработке, сообщает The Information. Но уже известно, что она будет называться - Shorts. Очевидно, что ее появление рассчитано на молодежную аудиторию, которую последнее время активно переманивает к себе конкурент YouTube - китайский мега-успешный проект TikTok.

Функция YouTube Shorts должна появиться в мобильном приложении YouTube. Пока там есть только функции «Загрузить видео в канал», «Прямая трансляция» и «Поделиться постом». Точных сведений, когда появится новая функция «в продакшн», пока нет. Неизвестно также, будет ли она доступна всем желающим. Но все говорит в пользу того, что новая функция появится уже в этом году.




В то же время эксперты рынка отмечают, что новые инициативы YouTube имеют важное стратегическое значение для бизнеса компании. Этот интернет-сервис, насчитывающий сейчас более двух млрд активных пользователей и огромный каталог оригинального контента, позволит им создавать собственные «короткие истории», подобно тому, как это делают пользователи Facebook - аналогичный сервис, похожий на формат, введенный TikTok, был запущен там еще в конце 2018 года. Он получил название «Истории» (Lasso). Сервис рассчитан на молодую аудиторию, которая в последнее время стала активно покидать YouTube. В ответ сервис-гигант постарался измениться, чтобы стать максимально привлекательным для всех возрастов.

Отмечается также, что Google, владелец сервиса YouTube, демонстрирует в последнее время свою способность к быстрой адаптации и реагированию на меняющиеся требования. Так, в Европе, когда там разыгралась пандемия COVID-19, стали наблюдаться многочисленные сбои в работе интернета. Google оперативно отреагировала на ситуацию и снизила качество воспроизведения своих видео, отреагировав на требования официальных лиц ЕС, которые попросили сделать что-то, чтобы избежать сбоев в работе интернета.




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