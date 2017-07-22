Acer сегодня представила обновленные модели игровых ноутбуков Predator Triton 500 и Acer Nitro 5 на базе современных процессоров Intel Core 10-го поколения. Оба ноутбука станут отличным подарком для геймеров, поскольку помимо новых процессоров от Intel они также поддерживают видеокарты NVIDIA GeForce RTX SUPER и GTX, и имеют на борту совершенно новую систему охлаждения.
Модель Acer Predator Triton 500 имеет очень высокую производительность благодаря процессорам Intel Core 10-го поколения и поддержке видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER или 2070 SUPER на базе технологии Max-Q Design.
Этот ноут может работать 7,5 часов без подзарядки, даже во время игр и работы. Дисплей компьютера представляет из себя IPS-панель с частотой обновления 300 Гц и временем отклика в 3 мс. Благодаря 100% покрытию цветового пространства sRGB и широким углам обзора экрана, пользователь сможет разглядеть даже мельчайшие детали. Наличие же технологии NVIDIA G-SYNC положительно скажется на уменьшении задержки и позволит устранить разрывы изображения.
Acer Predator Triton 500 оборудован контроллером Killer Wi-Fi 6 AX1650i для беспроводной связи и сетевой картой E3100, а также ПО Control Center 2.0 для управления доступом к сети.
Важная отличительная черта новой модели - это обновленная система охлаждения, состоящая из металлических вентиляторов AeroBlade 3D 4-го поколения и пяти тепловых трубок. Эффективность новой системы охлаждения на 33% выше, чем у предыдущей модели Predator Triton 500. Пользователи смогут следить за температурой системы и управлять вентиляторами при помощи фирменного ПО PredatorSense UI.
Несмотря на мощную начинку, новый Predator Triton 500 может похвастаться тонким корпусом (всего 17,9 мм) и весом 2,1 кг. Ноутбук также поддерживает установку до 32 Гб ОЗУ DDR4 и твердотельные накопители NVMe ёмкостью до 2 Тб в режиме RAID 0.
Другой анонсированный сегодня игровой ноутбук - Acer Nitro 5 оснащен процессорами Intel Core i7 10-го поколения с частотой 5 ГГц, и поддерживает видеокарты GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1650Ti или 1650. Помимо этого на борту устройства могут поместиться твердотельные накопители M.2 PCle и жёсткий диск ёмкостью до 1 Тб, а также до 32 Гб ОЗУ DDR4 в двух слотах с возможностью замены или апгрейда планок памяти самим пользователем.
Наслаждаться качественной картинкой пользователь будет благодаря 15,6-дюймовому IPS-дисплею с разрешением FHD с частотой обновления до 144 Гц и временем отклика 3 мс, а также яркостью в 300 нит.
В Acer Nitro 5 применяется сразу несколько инновационных технологий охлаждения, включающие в себя два вентилятора и 4 теплоотвода. Эффективность системы охлаждения выросла на 25% по-сравнению с предыдущей моделью. Скорость вращения вентиляторов можно повысить благодаря наличию технологии CoolBoost.
В версии этого года впервые применяются сетевые решения Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) и Killer Ethernet E2600, которые помогают улучшить качество связи и повысить скорость передачи данных.
Игровые ноутбуки Predator Triton 500 и Acer Nitro 5 появятся в России во втором квартале 2020 года. О цене будет сообщено дополнительно.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".