Intel Comet Lake-H готов сражаться на равных против AMD Ryzen серии 4000
02 апреля 2020, 17:41
Сегодняшний анонс новых мобильных процессоров Intel Comet Lake-H десятого поколения стал ярким подтверждением готовности Intel вступить в конкурентную борьбу со своим основным соперником - компанией AMD. Напомним, ранее в январе AMD объявила о выпуске собственной новой серии мобильных процессоров, получившей наименование Ryzen Mobile 4000.
Первое, что отметили все эксперты - это общие цели двух конкурирующих компаний. Всем ясно: 2020 год должен запомниться тем, что в этом году будет наблюдаться стремительный рост популярности нового поколения высокопроизводительных ноутбуков, выстроенных на базе процессоров Intel и AMD.
Общий подход обоих компаний заметен сразу: обе линейки процессоров нового поколения имеют до восьми ядер / шестнадцати потоков. Но главное другое: они предназначены для строительства мобильных ноутбуков, которые не будут уступать по своей производительности настольным ПК геймерского класса трехлетней давности.
Мы уже сообщали ранее в предыдущем материале, что у многих сегодня возник вопрос: Почему Intel сравнивает свои новые модели с тем, что делали настольные ПК трехлетней давности? Теперь ответ известен: ее новые мобильные процессоры - это шаг вперед, чтобы сделать мобильные ноутбуки полноценной заменой для настольных высокопроизводительных моделей.
Согласно данным Intel, производительность новых мобильных процессоров при запуске игровых программ повысилась на 54% по сравнению с игровыми ПК трехлетней давности. Общая производительность, рассчитываемая по всему набору применяемых приложений, выросла на 44%. При сравнении по скорости рендеринга 4K видео наблюдается практически двукратный прирост производительности для новых моделей.
Принципиальное отличие конкурирующих позиций AMD и Intel состоит прежде всего в том, что при одинаковом тепловом пакете TDP 45 Вт позиция Intel - оставаться на уровня 14-нм техпроцесса, применяя конструктив Skylake. На этом фоне AMD смотрится лидером - она применяет теперь ядра Zen 2 CPU и 7-нм литографию.
Возможности новых процессоров Intel в игровом сегменте демонстрирует следующий слайд. На нем приведены характеристики двух систем - новой мобильной (i9-10980HK и RTX 2080 Super) и системы 3-летней давности (i7-7820HK с GTX 1080). Сравнение делалось на примере прогона топовых игровых программ.
У многих возникает вопрос: За счет чего Intel добивается преимущества в новых моделях мобильных процессоров? Ответ: основным преимуществом новых моделей является переход на использование более высоких тактовых частот, чем были доступны для прежнего оборудования 9-го поколения.
Для топовой модели i9 максимальной станет тактовая частота в 5,3 ГГц. Скорость остальных моделей окажется немного ниже, но она все равно будет находиться в области намеченного высокого уровня.
Thermal Velocity Boost
Прирост производительности в новых процессорах планируется достигать за счет применения повышенных частот благодаря использованию функции Thermal Velocity Boost (TVB). Она связана с алгоритмом автоматического повышения тактовой частоты ядер (одного или нескольких).
Режим TVB будет сохраняться, пока текущая температура чипа не достигает максимального уровня, установленного производителем. После достижения порогового температурного значения тактовая частота процессора будет снижаться до номинальной, позволяя ему остыть.
Период повышенной производительности будет непродолжительным, поэтому говорить об износе не приходится. В то же время этот эффект должен иметь важное значение. Секрет кроется в особенностях работы игровых программ. В них наблюдается высокая пульсация производительности, которая возникает например при рендеринге новых сцен или стате новой активности. Именно для их отработки и существует режим TVB.
Поддержка режима Thermal Velocity Boost сильно зависит от текущей тепловой нагрузки всей системной платы. Это означает, что OEM-производителям потребуется перестроить свой дизайн, чтобы обеспечить совместимость новых чипсетов с функцией TVB. Это позволит системам легко переходить в режим разгона (boost), который на 200 МГц выше номинального, и легко вовращаться к номинальному режиму работы.
Планы Intel
Со слов Intel, скоро на рынке должны появиться более 30 различных чипсетов для категории «тонкие и легкие» и более 100 моделей ноутбуков для потребительского и коммерческого сегментов, а также мобильных рабочих станций.
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