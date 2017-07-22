Компания GOODRAM объявила о выходе своих новых версий флагманских моделей SSD, получивших название CL100 SATA III 2.5" и CX400 SATA III 2.5" . Эти накопители уже давно завоевали заслуженную популярность у пользователей, так что обновление линейки не стало сюрпризом и просто обязано было произойти.
GOODRAM использует память 3D TLC и для CL100 gen.3, и для CX400 gen.2. Как подчеркивают в компании, такое решение было принято из-за, того что некоторые пользователи высказывали определенные сомнения относительно 4-битных ячеек. Многие пользователи выразили мнение, что эта технология недостаточно надежна, несмотря на относительную доступность в цене.
Польский производитель подчеркнул, что рынок сейчас переживает непростые времена, и выход новых моделей SSD может казаться несвоевременным. Но несмотря на возможные проблемы и нарушение технологических цепочек у ряда производителей, GOODRAM заявляет, что новые SSD будут широко доступны в продаже.
GOODRAM CX400 SATA III 2.5" выпускается в объемах 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1024 ГБ. В свою очередь, SSD GOODRAM CL100 SATA III 2.5" выпускается в версиях на 120 ГБ, 240 ГБ, 480 ГБ, 960 ГБ.
Кроме того, новая версия CL100 будет также выпущена в объёме на 960 ГБ. По заявлению производителя, остальные параметры устройств меняться не будут. Качество этих SSD подтверждено 3-летней гарантией производителя без ограничения по объёму записи.
Новые версии SSD будут доступны в конце марта.
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