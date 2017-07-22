РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

GOODRAM представила обновленные SSD CL100 SATA III 2.5" и CX400 SATA III 2.5"

02 апреля 2020, 18:52




Компания GOODRAM объявила о выходе своих новых версий флагманских моделей SSD, получивших название CL100 SATA III 2.5" и CX400 SATA III 2.5" . Эти накопители уже давно завоевали заслуженную популярность у пользователей, так что обновление линейки не стало сюрпризом и просто обязано было произойти.

GOODRAM представила обновленные SSD


GOODRAM использует память 3D TLC и для CL100 gen.3, и для CX400 gen.2. Как подчеркивают в компании, такое решение было принято из-за, того что некоторые пользователи высказывали определенные сомнения относительно 4-битных ячеек. Многие пользователи выразили мнение, что эта технология недостаточно надежна, несмотря на относительную доступность в цене.

Польский производитель подчеркнул, что рынок сейчас переживает непростые времена, и выход новых моделей SSD может казаться несвоевременным. Но несмотря на возможные проблемы и нарушение технологических цепочек у ряда производителей, GOODRAM заявляет, что новые SSD будут широко доступны в продаже.

GOODRAM CX400 SATA III 2.5" выпускается в объемах 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1024 ГБ. В свою очередь, SSD GOODRAM CL100 SATA III 2.5" выпускается в версиях на 120 ГБ, 240 ГБ, 480 ГБ, 960 ГБ.

Кроме того, новая версия CL100 будет также выпущена в объёме на 960 ГБ. По заявлению производителя, остальные параметры устройств меняться не будут. Качество этих SSD подтверждено 3-летней гарантией производителя без ограничения по объёму записи.

Новые версии SSD будут доступны в конце марта.


Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Анонс KINGMAX SSD PX3480: ультратонкий твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4.0
  • Сбой в ПО накопителей HPE может привести к полной потере данных
  • Lexar анонсировала три новые NM-карты для телефонов Huawei
  • Анонс Seagate IronWolf 510: первый в мире PCIe SSD для корпоративных NAS
  • Xbox Series X сможет работать только с внешним SSD от Seagate

    • следующая новость
    FCC решит о возможности предоставления 6 ГГц для массового применения

    предыдущая новость
    Intel Comet Lake-H готов сражаться на равных против AMD Ryzen серии 4000

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Обзор VPN-провайдера NordVPN: три простых шага к безопасности в общественных сетях Wi-Fi Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine
    Лучший компьютерный корпус Обзор VPN-провайдера NordVPN Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    2 апреля, 2020

    FCC решит о возможности предоставления 6 ГГц для массового применения

    GOODRAM представила обновленные SSD CL100 SATA III 2.5" и CX400 SATA III 2.5"

    Intel Comet Lake-H готов сражаться на равных против AMD Ryzen серии 4000

    Acer представила два игровых ноутбука на процессорах Intel Core 10-го поколения

    YouTube готовит к запуску Shorts - аналог функции «Истории» в Facebook

    Meizu 17 будет иметь четыре датчика камеры и поддержку быстрой зарядки на 30 Вт

    Бесплатный VPN-сервис Cloudflare WARP скоро будет доступен для Windows и MacOS

    Слухи: Honor Play 4T будет поддерживать быструю зарядку

    Intel представила мобильные процессоры Comet Lake-H десятого поколения

    Nvidia представила видеокарты GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super для ноутбуков

    1 апреля, 2020

    Spotify и Warner подписали глобальное лицензионное соглашение

    На Samsung Galaxy S20 смогли запустить скрытый режим обновления экрана

    Анонс Sony WH-CH710N: долгоиграющие наушники с активным шумоподавлением

    Анонс Sony WF-XB700: недорогие беспроводные наушники с отличной автономностью

    В борьбе против коронавируса будут бесплатно использоваться квантовые компьютеры D-Wave

    В WhatsApp появятся две новые функции, которых давно ждали

    Apple исполнилось 44 года

    В России в разы подскочили продажи Wi-Fi-роутеров

    Huawei сделала свою вычислительную ИИ-платформу MindSpore открытой

    Sony анонсировала линейку смарт-телевизоров с разрешением 8K и 4K

    ССЫЛКИ