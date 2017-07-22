FCC решит о возможности предоставления 6 ГГц для массового применения
02 апреля 2020, 19:53
Федеральная комиссия по связи (FCC) объявила, что на 23 апреля назначено голосования по вопросу об предоставлении в пользование частотного диапазона 6 ГГц для массового использования в радиотехнических устройствах.
Речь идет фактически о пятикратном увеличении спектра, который станет доступен для использования Wi-Fi. Реально сейчас этот частотный диапазон могут применять только производители оборудования, выполняющего передачу данных на ультракороткие расстояния.
Инициатором голосования выступили ряд технологических компаний, в числе которых была Apple. Они обратились к FCC с просьбой разрешить использовать этот частотный диапазон в так называемых VLP-приложениях (Very Low Power).
Apple рассчитывает использовать этот диапазон для двух прикладных задач.
Первая - расширение полосы пропускания для точек беспроводного доступа, что позволит существенно повысить их пропускную способность. Такие новые точки доступа можно будет применять например при подключении iPad к iPhone в сетях 5G.
Благодаря новой возможности, Apple собирается значительно интенсифицировать обмен данными для будущих iPad. Это позволит значительно поднять скорость передачи данных, существенно расширив возможности, доступные ныне при использовании только миллиметрового диапазона 5G.
Вторая задача - это создание высокопроизводительного канала для передачи данных при подключении очков искусственной или дополненной реальности (AR/VR). По имеющейся неофициальной информации, Apple ведет в настоящее время разработку собственных смарт-очков Apple Glasses.
До сих пор существовал запрет на использование частотного диапазона 6 ГГц. Это было вызвано опасениями, связанными с возможной интерференцией других устройств с существующими линиям связи, работающими в микроволновом диапазоне. Такие средства применяются телекоммуникационными компаниями. Они позволяют передать данные между мобильными базовыми станциями с магистральным подключением.
Как отмечают эксперты, вероятность такой опасной интерференции ничтожна. Дело в том, что для передачи данных в диапазоне 6 ГГц применяются узконаправленные антенны, которые размещаются внутри колесных платформ (мобильных базовых станций), сама передача данных осуществляется внутри машин на небольшой дистанции.
Председатель FCC уже обратился к членам комиссии. Он охарактеризовал выдвинутое предложение как достойное для поддержки.
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