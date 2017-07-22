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Рынок видеоигр и игровых консолей переживает бум на фоне коронавируса

02 апреля 2020, 21:09




Коронавирус закрывает города и людей по домам, попутно останавливая производства и заставляя мелкий бизнес свернуть свою лавочку. Изоляция стала мировым трендом, и, казалось бы, на этом негативном фоне все показатели мировой торговли должны стремительно падать. Но эпидемия коронавируса продемонстрировала важность мирового интернета и онлайн-сервисов, ведь людям нужно, как-то работать и развлекаться, находясь дома.

Рынок видеоигр и игровых консолей переживает бум


Как выяснилось, пандемия оказала положительное влияние на рост продаж роутеров, ноутбуков и прочей домашней электроники. В этот разряд попали и игровые консоли, ведь нет ничего лучше, чем "зарубиться" в топовую стрелялку, сидя на карантине. По результатам анализа, проведенного компанией Gamesindustry.biz, продажи консолей и игр выросли в период с 16 по 22 марта.

Рынок видеоигр и игровых консолей переживает бум


С тех пор как Microsoft и Sony начали намекать на выпуск своих игровых консолей следующего поколения, продажи консолей снизились, поскольку люди ждут, чтобы купить новинки, которые, должны появиться в конце года. Тем не менее, текущая ситуация побудила людей покупать существующие консоли текущего поколения, такие как PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Согласно полученным данным, продажи консолей выросли на 155%, что значительно выше показателей последнего времени. Продажи консолей в Австралии выросли на 285,6%, в Великобритании - на 250%, во Франции - на 140,6%, в Италии - 84%, а в Испании - на 66%. Одновременно с этим скачивание цифровых игр увеличилось на 52,9% на 50 рынках без учета Doom Eternal и Animal Crossing: New Horizons. Интересно, что даже продажи физических игр подскочили на 82%.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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