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Google выделит 6,5 млн долл. на борьбу с дезинформацией вокруг коронавируса

02 апреля 2020, 21:59



Фейковые новости способны вводить в заблуждение. Однако когда речь заходит о смертельно опасном респираторном заболевании, каким является коронавирус COVID-19, публикация ложной информации может стать причиной, ставящей человек между жизнью и смертью. Поэтому сегодня важно иметь в распоряжении эффективные средства, позволяющие гарантировать точность и надежность публикуемой информации.

Осознавая такую потребность, Google объявила о выделении 6,5 млн. долл. на оказание помощи проектам, связанным с борьбой с дезинформацией. Речь идет не только о непосредственных разработках вокруг борьбы с COVID, но также о проектах, которые имеют «немедленную фокусировку на борьбе с коронавирусом».


Google


Google рассчитывает, что ее инициатива поможет подойти к решению проблемы системно и позволит наладить контакт с некоммерческими организациями.

В качестве примера Google сообщается, что в рамках кампании Google News Initiative собирается увеличить финансовую поддержку проекту First Draft. Речь идет об организации, которая помогает журналистам в освещении вопросов, связанных с развитием ситуации в мире вокруг пандемии. Эта компания предоставляет онлайновый центр с подборкой интернет-ресурсов, посвященных проблеме борьбы с коронавирусом. Она также проводит тренинги и помогает моделировать развитие кризиса вокруг этой болезни.

Часть средств планируется также направить для оказания помощи некоммерческим центрам, таким как Full Fact и Maldita.es, занимающимся проверкой достоверности публикуемых фактов о болезни. По данным Google, фокус деятельности этих организаций сконцентрирован вокруг европейских стран, таких как Италия, Испания, Германия, Франция и Великобритания, где было зафиксировано наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19.




Google также призывает экспертов, которые делятся своим мнением о существующих трендах, стараться препятствовать распространению ложной информации.

Помимо этого, Google планирует продолжить работу с некоммерческой организацией Meedan, которая оказывает поддержку журналистам, а также известным экспертам в области здравоохранения, которые поддерживают в актуальном состоянии базу данных о пострадавших. Собранная ими актуальная информация используется журналистами для освещения текущей ситуации вокруг COVID-19.

Помимо Google, с подобными инициативами уже выступили ряд правительств отдельных стран. Например, правительство Великобритании заявило в марте, что готово выделить 623 тысяч долл. на борьбу с дезинформацией вокруг распространения коронавируса. Сообщалось, что основная часть этих средств будет направлена для оказания финансовой поддержки ведущих блогеров.



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