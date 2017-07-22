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Gigabyte представила серии ноутбуков Aero и Aorus с процессорами Intel Core 10-го поколения

02 апреля 2020, 22:38




Компания Gigabyte сегодня представила свою обновленную линейку ноутбуков Aero, представленную 15-ти и 17-дюймовыми моделями, которые гораздо мощнее своих предшественников. Они оснащены новейшим флагманским процессором Intel Core i9-10980HK 10-го поколения с тактовой частотой до 5,3 ГГц. Помимо этого на борту видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070/2080.

Gigabyte сегодня представила свою обновленную линейку ноутбуков Aero


Более дешевые модели этих ноутбуков используют дисплеи с разрешением Full HD. Более дорогие версии оснащены экранами с разрешением 4K и технологией HDR400 . Это означает, что обладатель ноутбука Aero сможет редактировать видео в формате 4K HDR и просматривать результаты в режиме реального времени, а также просматривать фильмы в 4K HDR на Netflix или Amazon Prime video.

Начинка новых ноутбуков от Gigabyte облачена в тонкий и легкий корпус с вместительной батареей, которой хватит на целый день работы. На борту есть порты USB Type C и HDMI, а также устройство для чтения карт памяти UHS-II SD.

Gigabyte сегодня представила свою обновленную линейку ноутбуков Aero


Ноутбуки Aero 15 стоят от 1599$ до 2399$ (123 000 - 185 000 руб.) для моделей с экранами Full HD, а версии с Aero 15 c дисплеями 4K будут стоить от 1899$ до 4099$ (146 000 - 317 000 руб.) в зависимости от процессора, памяти и SSD. Цена на Aero 17 Full HD начинается с 1 699$ (131 000 руб.), в то время как флагманский Aero 17 HDR будет стоить от 2,299$ до 4,299$ (177 000 - 332 000 руб.).

Gigabyte также презентовала игровые ноутбуки AORUS 17X, 17G и 15G с дисплеями с частотой обновления 240 Гц, процессорами Intel Core i7/i9 10-го поколения. AORUS 15G стоят от 1 699$ до 2899$ (131 000 - 224 000 руб.), в то время как цены на Aorus 17G колеблются от 1799$ до 2799$ (140 000 - 216 000 руб.), а на AORUS 17X цена начинается с 2399$ (185 000 руб.) и доходит до 3799$ (294 000 руб.).

Все ноутбуки Aero и AORUS будут доступны для заказа начиная с сегодняшнего дня.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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