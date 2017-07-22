Motorola сегодня порадовала поклонников бренда новым смартфоном Moto g8 power lite с мощной батареей, поддерживающей жизнь в телефоне на протяжении трех дней. Кроме того, этот смартфон обладает высокой производительностью и делает отличные фотоснимки.
Смартфон Moto g8 power lite оснащен 6,5-дюймовым дисплеем и восьмиядерным процессором MediaTek Helio P35. На борту также 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Дополнить хранилище можно картой microSD на 256 ГБ.
Как отмечает производитель, многофункциональная система камер Moto g8 power lite разработана для снимков на любой вкус. Камера состоит из трех датчиков - основного 16-мегапиксельного, макрообъектива на 8 мегапикселей, а также 2-мегапиксельного датчика глубины. Производители обещают, что камера способна делать отличные портретные фотоснимки.
Главная гордость этой модели - аккумулятор емкостью 5000 мАч, который будет питать смартфон живительной энергией целых три дня без подзарядки. Слушать музыку можно будет в течение 100 часов, а смотреть кино до 19 часов
Кроме того, смартфон поддерживает уникальные жесты Moto Experiences, а его корпус защищен от брызг. Стоимость и дата старта продаж новинки в России будут объявлены позже.
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