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Анонс Moto g8 power lite: бюджетник с ёмкой батареей

02 апреля 2020, 23:11




Motorola сегодня порадовала поклонников бренда новым смартфоном Moto g8 power lite с мощной батареей, поддерживающей жизнь в телефоне на протяжении трех дней. Кроме того, этот смартфон обладает высокой производительностью и делает отличные фотоснимки.

Анонс Moto g8 power lite


Смартфон Moto g8 power lite оснащен 6,5-дюймовым дисплеем и восьмиядерным процессором MediaTek Helio P35. На борту также 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Дополнить хранилище можно картой microSD на 256 ГБ.

Анонс Moto g8 power lite


Как отмечает производитель, многофункциональная система камер Moto g8 power lite разработана для снимков на любой вкус. Камера состоит из трех датчиков - основного 16-мегапиксельного, макрообъектива на 8 мегапикселей, а также 2-мегапиксельного датчика глубины. Производители обещают, что камера способна делать отличные портретные фотоснимки.

Главная гордость этой модели - аккумулятор емкостью 5000 мАч, который будет питать смартфон живительной энергией целых три дня без подзарядки. Слушать музыку можно будет в течение 100 часов, а смотреть кино до 19 часов

Кроме того, смартфон поддерживает уникальные жесты Moto Experiences, а его корпус защищен от брызг. Стоимость и дата старта продаж новинки в России будут объявлены позже.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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