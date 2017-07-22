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iPhone SE 2020 раскрывает свои секреты: приём предзаказов может начаться уже сегодня

03 апреля 2020, 09:22


Apple всегда тщательно охраняла маркетинговые названия своих будущих продуктов. Так произошло и с новым «бюджетным» iPhone, активно появлявшимся в слухах под условными именами iPhone SE 2 и iPhone 9. Но сегодня нам наконец-то удалось узнать, что этот аппарат доберётся до рынка под простым названием iPhone SE.

iPhone SE 2020 раскрывает свои секреты


Новый iPhone SE 2020 года выпуска появится в продаже в белом, чёрном и красном цветах и будет доступен в трёх конфигурациях памяти - 64, 128 и 256 Гбайт. Что до аксессуаров, то Apple предложит владельцам смартфона пару силиконовых чехлов чёрного и белого цвета, а также три кожаных чехла в красном, чёрном и тёмно-синем цветах.




Предполагается, что новое поколение iPhone SE получит дизайн в стиле iPhone 8. Гаджет лишится 3D Touch, но сможет похвастаться производительным чипсетом Apple A13, лежащим в основе серии iPhone 11, и заметно выросшим временем автономной работы.

Стоимость смартфона пока не уточняется. Но известный специалист по Apple, Мин-Чи Куо, уже давно предположил, что базовая версия iPhone SE 2020 получит ценник в $399 (31 000 рублей). А сам смартфон, судя по всему, будет популярен среди сегодняшних владельцев iPhone 6, который уже перестал получать важные обновления ПО.

Не уточняются и сроки выхода iPhone SE. Хотя источники не исключают того, что приём заказов на этот смартфон может начаться уже сегодня или завтра утром.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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