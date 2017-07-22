iPhone SE 2020 раскрывает свои секреты: приём предзаказов может начаться уже сегодня
03 апреля 2020, 09:22
Apple всегда тщательно охраняла маркетинговые названия своих будущих продуктов. Так произошло и с новым «бюджетным» iPhone, активно появлявшимся в слухах под условными именами iPhone SE 2 и iPhone 9. Но сегодня нам наконец-то удалось узнать, что этот аппарат доберётся до рынка под простым названием iPhone SE.
Новый iPhone SE 2020 года выпуска появится в продаже в белом, чёрном и красном цветах и будет доступен в трёх конфигурациях памяти - 64, 128 и 256 Гбайт. Что до аксессуаров, то Apple предложит владельцам смартфона пару силиконовых чехлов чёрного и белого цвета, а также три кожаных чехла в красном, чёрном и тёмно-синем цветах.
Предполагается, что новое поколение iPhone SE получит дизайн в стиле iPhone 8. Гаджет лишится 3D Touch, но сможет похвастаться производительным чипсетом Apple A13, лежащим в основе серии iPhone 11, и заметно выросшим временем автономной работы.
Стоимость смартфона пока не уточняется. Но известный специалист по Apple, Мин-Чи Куо, уже давно предположил, что базовая версия iPhone SE 2020 получит ценник в $399 (31 000 рублей). А сам смартфон, судя по всему, будет популярен среди сегодняшних владельцев iPhone 6, который уже перестал получать важные обновления ПО.
Не уточняются и сроки выхода iPhone SE. Хотя источники не исключают того, что приём заказов на этот смартфон может начаться уже сегодня или завтра утром.
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