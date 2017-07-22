Xiaomi сегодня официально представила новые беспроводные наушники - Mi Air 2S. Элегантные миниатюрные "уши" оснащены модернизированным двухъядерным чипсетом, использует новую технологию бинауральной синхронной передачи, которая позволяет транслировать звук в оба наушника одновременно. Это эффективно уменьшает задержку звука, обеспечивая стабильное соединения для обоих наушников.
Xiaomi Также полностью оптимизировала кодек lhdc Bluetooth для работы с системой MIUI. Для улучшения производительности во время игрового процесса и просмотра видео, задержка звука теперь значительно уменьшается, что обеспечивает правильную синхронизацию звука и изображений.
Mi Air 2S поддерживают голосовой помощник XiaoAI, который активируется с помощью голосовой команды и может использоваться для выполнения широкого спектра действий и задач, включая воспроизведение музыки и использование навигатора.
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Новинка не оснащена технологией активного шумоподавления, но, как отмечают в компании, уменьшить шум окружающей среды во время звонков позволяет наличие системы из двух микрофонов.
На одном заряде Xiaomi Mi Air 2S могут прожить около пяти часов. В сочетании же с футляром, который по совместительству является портативным аккумулятором, наушники продержаться еще сутки. Зарядный кейс наушников поддерживает технологию беспроводной зарядки Qi.
Наушники уже доступны для предзаказа и стоят всего 56$(4300 руб.).
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