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Анонс Xiaomi Mi Air 2S: долгоиграющие и недорогие беспроводные наушники

03 апреля 2020, 10:18





Xiaomi сегодня официально представила новые беспроводные наушники - Mi Air 2S. Элегантные миниатюрные "уши" оснащены модернизированным двухъядерным чипсетом, использует новую технологию бинауральной синхронной передачи, которая позволяет транслировать звук в оба наушника одновременно. Это эффективно уменьшает задержку звука, обеспечивая стабильное соединения для обоих наушников.

Анонс Xiaomi Mi Air 2S


Xiaomi Также полностью оптимизировала кодек lhdc Bluetooth для работы с системой MIUI. Для улучшения производительности во время игрового процесса и просмотра видео, задержка звука теперь значительно уменьшается, что обеспечивает правильную синхронизацию звука и изображений.

Mi Air 2S поддерживают голосовой помощник XiaoAI, который активируется с помощью голосовой команды и может использоваться для выполнения широкого спектра действий и задач, включая воспроизведение музыки и использование навигатора.
.
Новинка не оснащена технологией активного шумоподавления, но, как отмечают в компании, уменьшить шум окружающей среды во время звонков позволяет наличие системы из двух микрофонов.

На одном заряде Xiaomi Mi Air 2S могут прожить около пяти часов. В сочетании же с футляром, который по совместительству является портативным аккумулятором, наушники продержаться еще сутки. Зарядный кейс наушников поддерживает технологию беспроводной зарядки Qi.

Наушники уже доступны для предзаказа и стоят всего 56$(4300 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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