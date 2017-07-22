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Мощный и недорогой ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6 красуется в hands-on видео

03 апреля 2020, 10:46


На правах рекламы.

На платформе Indiegogo недавно был запущен мощный и недорогой 15,6-дюймовый ноутбук Chuwi AeroBook Pro. Новый ноутбук может похвастаться продвинутыми техническими характеристиками, включая мощный процессор Intel Core i5, 15,6-дюймовый 4K-дисплей, 8 ГБ ОЗУ, SSD на 256 ГБ и многое другое. Мощное устройство предлагается по доступной цене от $500, и всего за одну неделю новинка уже успела собрать более $210 тысяч на Indiegogo.

Мощный и недорогой ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6


Технические характеристики:

Процессор: Intel Core i5 6287U
Оперативная память: 8 ГБ DDR4
Накопители: 8 ГБ HDD, 258 ГБ SSD
Дисплей: 15,6", 3840х2160 (UHD)
Графика: Intel Iris Graphics 550
Привод: отсутствует
Беспроводная связь: WiFi 802.11a/ac/b/g/n, Bluetooth4,2
Аудио: Nahimic, 2 динамика
Интерфейсы: 2x USB 3.0, USB-C, HDMI, аудиовыход, 2 слота для SSD, 1x microSD
Дополнительно: 720p веб-камера


Компания Chuwi опубликовала новое hands-on видео, демонстрирующее дизайн и возможности своей очень интересной новинки:



AeroBook Pro 15.6 имеет 15,6-дюймовый экран с 4К-разрешением до 3840х2160, отображающий чёткую и реалистичную картинку при просмотре видео 4K. Между тем, мощный процессор обеспечивает плавное воспроизведение видео с высокой скоростью 4K.

Мощный и недорогой ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6


Aerobook pro 15.6 показал хорошие результаты в тесте. В тесте CPU-Z показал результат в 341,4 при однопоточной нагрузке и 964,4 - при многопоточной, в GeekBench 4 - 4102 и 8149 баллов соответственно.

Ноутбук оснащён SATA SSD на 256 ГБ, благодаря которому скорость чтения и записи может достигать 470,86 МБ/с и 410,26 МБ/с.

Мощный и недорогой ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6


Благодаря большому объёму ОЗУ LPDDR4 на 8 ГБ AeroBook Pro 15.6 может запускать большое число офисного программного обеспечения в фоновом режиме. Он может отображать чёткий текст и обеспечивать комфортные визуальные впечатления с 15,6-дюймовым экраном 4K и полноразмерной клавиатурой, что делает работу в офисе более эффективной.

Мощный и недорогой ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6


Компания Chuwi не только вложила средства в процессор, дисплей и сборку, но и добавила 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4, позволяя программам работать быстрее. Наряду с процессором, системная память также отвечает за более эффективную визуализацию текста и графики и обеспечивает комфортные визуальные ощущения на 15,6-дюймовом 4К-дисплее. В целом, это помогает повысить производительность.

Кроме того, в Chuwi AeroBook Pro 15.6 установлен графический процессор Intel Iris Graphics 550 с тактовой частотой 1,1 ГГц. Он может легко выполнять графически интенсивную работу, особенно связанную с редактированием контента.

15,6-дюймовый Chuwi AeroBook Pro - идеальное устройство для повседневной работы в офисе, для игр с высокими требованиями к графике и работы с ресурсоёмким программным обеспечением, который, к тому же, предлагается по чрезвычайно доступной цене в 600 долларов. Более того, вы получите скидку 25%, если будете участвовать в краудфандинге в Indiegogo. Вы можете легко получить Chuwi AeroBook Pro 15.6 по очень привлекательной цене 509 долларов, приняв участие в Indiegogo. Более подробную информацию о ноутбуке можно узнать на официальном сайте компании.



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