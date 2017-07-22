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Xiaomi представила детские смарт-часы с двумя камерами

03 апреля 2020, 12:30




Наряду с наушниками Mi Air 2S, Xiaomi сегодня также представила смарт-часы для детей под названием Mi Bunny Children's Watch 4. Этот необычный гаджет имеет на борту две камеры спереди и сбоку с разрешением 5 мегапикселей. Переднюю можно использовать в качестве селфи-камеры, а с помощью боковой следить за окружающей обстановкой.

Xiaomi представила детский смарт-часы с двумя камерами


Часы оснащены 1,78-дюймовым полноэкранным AMOLED-дисплеем с высокой четкостью изображения. Благодаря наличию камер, родители могут звонить детям по видеосвязи в любое время и в любом месте. Mi Bunny Children's Watch 4 имеют на борту ряд функций, которые помогут определить родителям точное местонахождение своего ребенка.

Mi Bunny Children's Watch 4 поддерживают стандарт связи 5G, 4G-связь и возможность звонков VoLTE HD. Родители также могут настроить белые списки вызовов и белые списки SMS. Кроме этого часы оснащены функцией интерактивного обучения AI English, которая объединяет четыре основных модуля обучения, тестирования, набора задач и обзорных книг для формирования научной системы обучения с замкнутым циклом. А для оценки полученных знаний используется искусственный интеллект.

Гаджет питается от батареи емкостью 920 мАч, которая позволит часам работать на полную восемь часов без подзарядки. Стоимость игрушки 127$ (9800 руб.).



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