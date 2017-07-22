РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Все розничные магазины Apple в США останутся закрытыми до начала мая

03 апреля 2020, 13:10


Ранее сообщалось, что еще в прошлом месяце в Apple приняли решение о закрытии всех ее розничных магазинов за пределами Китая до 27 марта 2020 года. Это решение было связано с распространением коронавируса и снижении активности покупателей во всех странах присутствия Apple.

Позднее в компании объявили, что все магазины Apple по всему миру будут закрыты на неопределенный срок. Причиной осталась прежней: оказание посильной помощи в предотвращении риска заражений от коронавируса.


Apple магазин коронавирус A closed Apple store at the Third Street Promenade in Santa Monica, California, March 14. Photographer: Patrick T. Fallon/Bloomberg
Закрытый розничный магазин Apple в Санта-Моника, Калифорния (Third Street Promenade), 14 марта. Фото: Patrick T. Fallon/Bloomberg


Как стало извеcтно Bloomberg, теперь Apple выдала новое предписание, разосланное всем сотрудникам компании. А нем указывается, что все розничные магазины Apple в США будут закрыты до начала мая. Остальные сотрудники Apple в США, не связанные напрямую с присутствием в розничных магазинах, переведены на работу из дома.

Об этом заявил в обращении старший вице-президент Apple по розничной торговле и персоналу Дейдре О'Брайен. Он сослался, что компания перешла на «гибкий режим работы», и отметил, что менеджмент Apple продолжает активно мониторить ситуацию, и решение об открытии розничных магазинов появится сразу, когда для этого возникнут необходимые предпосылки. Он также отметил, что в своих решения Apple опирается на постановления местных органов власти, а также на экспертные заключения официальных представителей учреждений здравоохранения.




Необходимо отметить, что решение о закрытии розничных магазинов Apple распространяется только на территорию США. Ранее Дейдре О'Брайен делал заявление и в отношении графика работы магазинов, находящихся за пределами США. Как пишет Bloomberg, им было предписано прекратить свою работу ориентировочно до начала апреля. Сообщалось, что они могут открыться вновь уже в первой половине этого месяца. Как сообщил Дейдре О'Брайен, «менеджмент компании проводит ежедневные консультации и тесно общается со всеми представителями по всему миру».

Напомним, что у Apple открыто 270 розничных магазинов на территории США. Всего у компании имеется 458 магазинов за пределами Китая, Тайваня и Гонконга. Все они были закрыты в марте из-за коронавируса.

Отметим также, что ходят слухи, что на сегодня (3 апреля) намечен официальный анонс нового бюджетного смартфона iPhone SE 2020. Согласно имеющимся данным, этот смартфон будет оснащен 4,7-дюйм дисплеем, а его дизайн будет напоминать iPhone 8.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Google выделит 6,5 млн долл. на борьбу с дезинформацией вокруг коронавируса
  • Spotify и Warner подписали глобальное лицензионное соглашение
  • В борьбе против коронавируса будут бесплатно использоваться квантовые компьютеры D-Wave
  • Apple исполнилось 44 года
  • Эпидемия коронавируса не скажется на выходе новых продуктов Apple

    • следующая новость
    Oppo представила беспроводные наушники Enco M31 и Enco W31

    предыдущая новость
    Xiaomi представила детские смарт-часы с двумя камерами

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Обзор VPN-провайдера NordVPN: три простых шага к безопасности в общественных сетях Wi-Fi Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучший SSD Лучший компьютерный корпус Обзор VPN-провайдера NordVPN Лучшая материнская плата Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    3 апреля, 2020

    SilentiumPC представила вентиляторы Corona во время коронавируса

    Первый фитнес-трекер Redmi оснащен минимумом базовых функций

    Facebook выпустил автономный мессенджер для настольных компьютеров MacOS и Windows

    Oppo представила беспроводные наушники Enco M31 и Enco W31

    Все розничные магазины Apple в США останутся закрытыми до начала мая

    Xiaomi представила детские смарт-часы с двумя камерами

    Мощный и недорогой ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6 красуется в hands-on видео

    Анонс Xiaomi Mi Air 2S: долгоиграющие и недорогие беспроводные наушники

    iPhone SE 2020 раскрывает свои секреты: приём предзаказов может начаться уже сегодня

    2 апреля, 2020

    Анонс Moto g8 power lite: бюджетник с ёмкой батареей

    Gigabyte представила серии ноутбуков Aero и Aorus с процессорами Intel Core 10-го поколения

    Google выделит 6,5 млн долл. на борьбу с дезинформацией вокруг коронавируса

    Рынок видеоигр и игровых консолей переживает бум на фоне коронавируса

    FCC решит о возможности предоставления 6 ГГц для массового применения

    GOODRAM представила обновленные SSD CL100 SATA III 2.5" и CX400 SATA III 2.5"

    Intel Comet Lake-H готов сражаться на равных против AMD Ryzen серии 4000

    Acer представила два игровых ноутбука на процессорах Intel Core 10-го поколения

    YouTube готовит к запуску Shorts - аналог функции «Истории» в Facebook

    Meizu 17 будет иметь четыре датчика камеры и поддержку быстрой зарядки на 30 Вт

    Бесплатный VPN-сервис Cloudflare WARP скоро будет доступен для Windows и MacOS

    ССЫЛКИ