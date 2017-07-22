Все розничные магазины Apple в США останутся закрытыми до начала мая
03 апреля 2020, 13:10
Ранее сообщалось, что еще в прошлом месяце в Apple приняли решение о закрытии всех ее розничных магазинов за пределами Китая до 27 марта 2020 года. Это решение было связано с распространением коронавируса и снижении активности покупателей во всех странах присутствия Apple.
Позднее в компании объявили, что все магазины Apple по всему миру будут закрыты на неопределенный срок. Причиной осталась прежней: оказание посильной помощи в предотвращении риска заражений от коронавируса.
Закрытый розничный магазин Apple в Санта-Моника, Калифорния (Third Street Promenade), 14 марта. Фото: Patrick T. Fallon/Bloomberg
Как стало извеcтно Bloomberg, теперь Apple выдала новое предписание, разосланное всем сотрудникам компании. А нем указывается, что все розничные магазины Apple в США будут закрыты до начала мая. Остальные сотрудники Apple в США, не связанные напрямую с присутствием в розничных магазинах, переведены на работу из дома.
Об этом заявил в обращении старший вице-президент Apple по розничной торговле и персоналу Дейдре О'Брайен. Он сослался, что компания перешла на «гибкий режим работы», и отметил, что менеджмент Apple продолжает активно мониторить ситуацию, и решение об открытии розничных магазинов появится сразу, когда для этого возникнут необходимые предпосылки. Он также отметил, что в своих решения Apple опирается на постановления местных органов власти, а также на экспертные заключения официальных представителей учреждений здравоохранения.
Необходимо отметить, что решение о закрытии розничных магазинов Apple распространяется только на территорию США. Ранее Дейдре О'Брайен делал заявление и в отношении графика работы магазинов, находящихся за пределами США. Как пишет Bloomberg, им было предписано прекратить свою работу ориентировочно до начала апреля. Сообщалось, что они могут открыться вновь уже в первой половине этого месяца. Как сообщил Дейдре О'Брайен, «менеджмент компании проводит ежедневные консультации и тесно общается со всеми представителями по всему миру».
Напомним, что у Apple открыто 270 розничных магазинов на территории США. Всего у компании имеется 458 магазинов за пределами Китая, Тайваня и Гонконга. Все они были закрыты в марте из-за коронавируса.
Отметим также, что ходят слухи, что на сегодня (3 апреля) намечен официальный анонс нового бюджетного смартфона iPhone SE 2020. Согласно имеющимся данным, этот смартфон будет оснащен 4,7-дюйм дисплеем, а его дизайн будет напоминать iPhone 8.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".