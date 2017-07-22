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Oppo представила беспроводные наушники Enco M31 и Enco W31

03 апреля 2020, 14:18




Компания Oppo представила пару интересных беспроводных наушников - Oppo Enco M31 и Enco W31. Причём, если первая новинка использует гибкий шейный ободок, то вторая представляет собой полностью беспроводные наушники.

Oppo Enco M31


Oppo Enco M31 стали первыми наушниками компании, получившими сертификат Hi-Res Wireless. Они используют 9,2-мм динамики и композитные диафрагмы из термопластика, обеспечивая сбалансированный звук во всех частотных диапазонах. Наушники поддерживают Bluetooth 5.0 и LDAC со скоростью передачи сигнала до 990 кбит/с, а технологии искусственного интеллекта позволяют устранить фоновый шум во время разговора. Аккумулятора наушников хватает на 12 часов автономной работы.

Oppo Enco W31


В свою очередь, Oppo Enco W31 представляют собой полностью беспроводные наушники с бинауральной передачей данных по каналу Bluetooth для минимальной задержки звука. Наушники поддерживают сенсорное управление и имеют несколько режимов, адаптированных под определенный музыкальный жанр. За качество разговора отвечают два внутренних высокочувствительных микрофона с каждой стороны и алгоритмы шумоподавления.

Вместе с анонсом новых наушников в компании сообщили, что официальный интернет-магазин Oppo продолжает обслуживание клиентов во время режима самоизоляции, а сервисные центры компании предлагают воспользоваться бесплатной услугой доставки смартфона на диагностику и гарантийное обслуживание «Сервис без расстояний».



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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