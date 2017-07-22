Компания Oppo представила пару интересных беспроводных наушников - Oppo Enco M31 и Enco W31. Причём, если первая новинка использует гибкий шейный ободок, то вторая представляет собой полностью беспроводные наушники.
Oppo Enco M31 стали первыми наушниками компании, получившими сертификат Hi-Res Wireless. Они используют 9,2-мм динамики и композитные диафрагмы из термопластика, обеспечивая сбалансированный звук во всех частотных диапазонах. Наушники поддерживают Bluetooth 5.0 и LDAC со скоростью передачи сигнала до 990 кбит/с, а технологии искусственного интеллекта позволяют устранить фоновый шум во время разговора. Аккумулятора наушников хватает на 12 часов автономной работы.
В свою очередь, Oppo Enco W31 представляют собой полностью беспроводные наушники с бинауральной передачей данных по каналу Bluetooth для минимальной задержки звука. Наушники поддерживают сенсорное управление и имеют несколько режимов, адаптированных под определенный музыкальный жанр. За качество разговора отвечают два внутренних высокочувствительных микрофона с каждой стороны и алгоритмы шумоподавления.
Вместе с анонсом новых наушников в компании сообщили, что официальный интернет-магазин Oppo продолжает обслуживание клиентов во время режима самоизоляции, а сервисные центры компании предлагают воспользоваться бесплатной услугой доставки смартфона на диагностику и гарантийное обслуживание «Сервис без расстояний».
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