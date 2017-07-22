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Facebook выпустил автономный мессенджер для настольных компьютеров MacOS и Windows

03 апреля 2020, 14:28



Многие пользователи Facebook давно привыкли пользоваться встроенным мессенджером, который можно загрузить, не покидая социальной сети. Однако реалии бизнеса заставляют компанию стать более активной на рынке, где сейчас тон задают такие гиганты, как Zoom, Microsoft Teams и Slack.


Facebook Messenger


Следуя этим целям, Facebook объявил о выпуске самостоятельного приложения Messenger для настольных платформ macOS и Windows. Согласно анонсу, новый сервис предоставит пользователям возможность неограниченного, бесплатного участия в групповых видео-звонках. Новое настольное приложение будет синхронизироваться с мобильными устройствами, куда будут поступать уведомления и запросы о начале переговоров. В приложении будет использоваться также режим Dark mode для повышения конфиденциальности ведущихся переговоров, появится возможность обмена GIF-файлами с друзьями или коллегами по работе (в зависимости от целей использования настольного мессенджера).

Интерес к выпуску настольной версии, отмечает Facebook, подогревается тем, что за прошедший месяц наблюдался практически 100% рост использования браузера для настольных компьютеров взамен использования мобильных устройств, что было характерно ранее, до начала пандемии коронавируса.

Чтобы извлечь выгоду из возникшего тренда (и разгрузить канал поддержки браузерной версии мессенджера, входящего в состав социальной сети), Facebook осуществил разработку автономного мессенджера, который можно будет запускать с настольных компьютеров. Это приложение позволит пользователям Facebook оставаться на связи, не отвлекаться на переходы между вкладками в браузере и не блуждать между рабочими окнами, чтобы получить доступ к мессенджеру.




Facebook является далеко не первой компанией, которая приняла экстренные меры, чтобы запустить или модернизировать настольный мессенджер. Ранее похожие усилия предприняли Zoom и Slack. Они обновили настольные клиенты своих версий, а вектор улучшений был направлен в первую очередь на улучшение сервиса видеочата.

Поскольку в настоящее время все больше людей работают из дома, сегодня наблюдается серьезный рост использования услуг видеосвязи. Наиболее популярным решением стал Zoom. Его называют главным бенефициаром среди участников рынка. Многократный рост числа подключенных к сервису мессенджера пользователей показало также приложение Microsoft Teams.

Эксперты отмечают, что Facebook еще предстоит решить некоторые проблемы, связанные с обеспечением нужного уровня конфиденциальности при работе с данными. Поэтому Facebook уже объявил о планах по улучшению работы системы безопасности в своем сервисе. Все вопросы должны быть решены в течение последующих 90 дней.




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